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В Тюменской области школьникам начали выдавать продуктовые наборы

9 февраля 07:57
Фото: «Наш Город»
В период дистанционного обучения более 43,7 тысяч школьников получат наборы. Они предназначены для детей из малоимущих семей или получающих государственную социальную помощь, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Мы попросили родителей скинуть фото наборов, чтобы узнать их примерную стоимость.
Сюжет
Тюмень

В состав входят крупы, бобовые, макаронные изделия, овощи, фрукты и другие необходимые продукты питания. Читатели показали редакции «Нашего города», какие наборы получают ученики из разных школ Тюменской области.

Один из родителей ученика тюменской школы № 67 прислал фотографию набора, который получил их ребёнок.

Туда вошли: два сока, подсолнечное масло, мандарины, макароны, гречка, рис, две банки консервов с говядиной и чай.

Фото: «Наш Город»

Чтобы определить общую цену за подобный набор, был проведён осмотр цен на продукцию, которая присутствует на кадре. Если же такого товара нет, то ориентир идёт на среднюю стоимость.

  • Сок — 48 рублей,
  • Чай — 220 рублей,
  • Масло — 132 рубля,
  • Консервы с говядиной — 110 рублей,
  • Мандарины — 110 рублей,
  • Гречка — 140 рублей,
  • Макароны — 150 рублей,
  • Рис — 140 рублей.

Общая стоимость составила примерно 1050 рублей за весь набор.

Такой маленький паёк получил ученик школы в Винзилях. В нём находится всего лишь одно яблоко, примерно килограмм мандарин и сок.

Фото: «Наш Город»

Цена такого набора — 158 рублей. Из них:

  • Мандарины — 110 рублей,
  • Яблоко — 28 рублей,
  • Сок яблочный — 20 рублей.

Родители говорят о том, что разные наборы выдаются в школах из-за разницы в категориях нуждающихся — каждая школа закупает продукты по-своему и формирует такой набор.

«Наш город» направил запрос в Оперштаб по вопросу выдачи продуктовых наборов для школьников области.

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#Новости#Тюмень#Школы#Продукты#Сергей Антонов#Общество
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