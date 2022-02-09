В Тюменской области школьникам начали выдавать продуктовые наборы

В период дистанционного обучения более 43,7 тысяч школьников получат наборы. Они предназначены для детей из малоимущих семей или получающих государственную социальную помощь, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Мы попросили родителей скинуть фото наборов, чтобы узнать их примерную стоимость.

Сюжет Тюмень