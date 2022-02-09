В Тюменской области школьникам начали выдавать продуктовые наборы

В состав входят крупы, бобовые, макаронные изделия, овощи, фрукты и другие необходимые продукты питания. Читатели показали редакции «Нашего города», какие наборы получают ученики из разных школ Тюменской области.
Один из родителей ученика тюменской школы № 67 прислал фотографию набора, который получил их ребёнок.
Туда вошли: два сока, подсолнечное масло, мандарины, макароны, гречка, рис, две банки консервов с говядиной и чай.
Чтобы определить общую цену за подобный набор, был проведён осмотр цен на продукцию, которая присутствует на кадре. Если же такого товара нет, то ориентир идёт на среднюю стоимость.
Общая стоимость составила примерно 1050 рублей за весь набор.
Такой маленький паёк получил ученик школы в Винзилях. В нём находится всего лишь одно яблоко, примерно килограмм мандарин и сок.
Цена такого набора — 158 рублей. Из них:
Родители говорят о том, что разные наборы выдаются в школах из-за разницы в категориях нуждающихся — каждая школа закупает продукты по-своему и формирует такой набор.
«Наш город» направил запрос в Оперштаб по вопросу выдачи продуктовых наборов для школьников области.