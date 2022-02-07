Почти 44 000 тюменских ребят получат продуктовые наборы

В составе набора: макароны, овощи, сухофрукты, масло, чай, сыр, конфеты и другие продукты. Стоит отметить, что наборы будут розданы 43 700 детям, из которых 15 300 — ученики начальных классов.
«График выдачи продуктов формирует школа»отмечают представители Инфоцентра.
Наборы и раньше выдавались детям в школах (например, перед Новым годом). На данный момент все учебные заведения в регионе переведены на дистант из-за всплеска заболеваемости COVID-19.
Выдавать продуктовые наборы будут детям, которые получали льготное бесплатное питание в школах во время учёбы. Это ребята из малообеспеченных семей и школьники с ограниченными возможностями здоровья.
Никаких дополнительных документов родителям предоставлять не придется
Выдача продуктовых наборов школьникам из других категорий не предусмотрена. Сэкономленные в результате перевода на дистант деньги пойдут на улучшение условий и качества питания в школах при очном обучении, — объяснили представители ведомства.
Продуктовые наборы для школьников за период дистанционного обучения выдаются в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 28.01.2022 № 28.
В настоящее время, пока школьники находятся на дистанционном обучении, в зданиях некоторых образовательных учреждений организованы временные фильтры для пациентов с ОРВИ. Региональный оперштаб отмечает, что в случае необходимости в областной столице может быть развёрнуто до 35 временных пунктов для заболевших ОРВИ. В Тобольске 4 дополнительных фильтра.