Почти 44 000 тюменских ребят получат продуктовые наборы

В настоящее время, пока школьники находятся на дистанционном обучении, в зданиях некоторых образовательных учреждений организованы временные фильтры для пациентов с ОРВИ. Региональный оперштаб отмечает, что в случае необходимости в областной столице может быть развёрнуто до 35 временных пунктов для заболевших ОРВИ. В Тобольске 4 дополнительных фильтра.