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В тюменском посёлке хаски напала на 7-летнего и 12-летнего мальчиков

9 февраля 05:36
Фото: 1Mi
В тюменском посёлке хаски напала на 7-летнего и 12-летнего мальчиков
Голышмановский районный суд рассмотрел два гражданских дела по исковым заявлениям прокуратуры — летом прошлого года в посёлке Голышманово хаски напала на двоих детей — 7 и 12 лет, которые играли на улице вместе со своими сверстниками, рассказали в объединённой пресс-службе судов.
Сюжет
Тюмень

На суде родители и свидетели рассказали, что собака напала на детей неожиданно. Сначала она набросилась сзади на 7-летнего мальчика и повалила его на землю. Когда школьник попытался встать, животное снова навалилось на ребёнка и укусило того за губу.

Второго мальчика собака догнала, когда он побежал с остальными, и укусила за руку и спину. Там остались рубцы.

«Младший мальчик очень напугался. В медучреждении страх перерос в истерику. Более того, как выяснилось, животное не имело прививок, поэтому школьникам пришлось проходить курс болезненных уколов. После всего произошедшего ребята плохо спали и ели, стали пугаться окружающего мира, потому оба посещали психолога»,следует из заседания.

По решению суда хозяйка пса должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч и 30 тысяч рублей.

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