В тюменском посёлке хаски напала на 7-летнего и 12-летнего мальчиков

На суде родители и свидетели рассказали, что собака напала на детей неожиданно. Сначала она набросилась сзади на 7-летнего мальчика и повалила его на землю. Когда школьник попытался встать, животное снова навалилось на ребёнка и укусило того за губу.
Второго мальчика собака догнала, когда он побежал с остальными, и укусила за руку и спину. Там остались рубцы.
«Младший мальчик очень напугался. В медучреждении страх перерос в истерику. Более того, как выяснилось, животное не имело прививок, поэтому школьникам пришлось проходить курс болезненных уколов. После всего произошедшего ребята плохо спали и ели, стали пугаться окружающего мира, потому оба посещали психолога»,следует из заседания.
По решению суда хозяйка пса должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч и 30 тысяч рублей.