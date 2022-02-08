В Тюмени разыскивают преступников, которые ограбили ювелирный магазин

Инцидент произошел в минувшую пятницу вечером в магазине на улице Ленина.
В магазине сработала тревожная сигнализация, сигнал поступил в экипаж вневедомственной охраны, находившийся на патрулировании. Прибывшие на место росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. Об этом «Нашему городу» известно от пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области.
В правоохранительных органах пояснили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 4. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению»,— рассказали «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщил, что в кафе в районе Лесобазы молодые люди украли около 5 000 рублей. Видеоролик с моментом ограбления попал в сеть и собрал 40 000 просмотров.