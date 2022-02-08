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В Тюмени разыскивают преступников, которые ограбили ювелирный магазин

8 февраля 08:17
Фото: «НашГород»
В Тюмени полиция ищет злоумышленников, совершивших кражу в ювелирном магазине на улице Ленина, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему городу». Ограбление произошло вечером 4 февраля. Внутри салона в беспорядке разбросаны опустевшие подложки для ювелирных изделий.
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Тюмень

Инцидент произошел в минувшую пятницу вечером в магазине на улице Ленина.

В магазине сработала тревожная сигнализация, сигнал поступил в экипаж вневедомственной охраны, находившийся на патрулировании. Прибывшие на место росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. Об этом «Нашему городу» известно от пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области.

В правоохранительных органах пояснили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 4. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению»,— рассказали «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Фото: «Наш город»

Ранее «Наш город» сообщил, что в кафе в районе Лесобазы молодые люди украли около 5 000 рублей. Видеоролик с моментом ограбления попал в сеть и собрал 40 000 просмотров.

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