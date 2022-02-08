В Тюмени разыскивают преступников, которые ограбили ювелирный магазин

В магазине сработала тревожная сигнализация, сигнал поступил в экипаж вневедомственной охраны, находившийся на патрулировании. Прибывшие на место росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. Об этом «Нашему городу» известно от пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области.