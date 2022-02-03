В Тюмени молодые люди украли из кафе 5 000 рублей и собрали 40 000 просмотров

Ролик разместили в паблике «Типичная Тюмень», его посмотрели почти 40 000 раз за 9 часов. Многие тюменцы отметили, что рисковать из-за 5 000 рублей того не стоило.
«Ставить коробку с деньгами на край витрины-то зачем, для этого кассовый аппарат существует, да будет вам известно», - сообщил один из подписчиков паблика.
Ранее «Наш город» сообщал, что городская полиция задержала 42-летнего жителя областной столицы (ранее судимого) за хищение 300 000 рублей. По версии следствия, мужчина брал предоплату за ремонт помещения и исчезал.