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В Тюмени молодые люди украли из кафе 5 000 рублей и собрали 40 000 просмотров

3 февраля 16:20
Фото: Типичная Тюмень
В Тюмени 2 февраля молодые люди украли около 5 000 рублей из кафе на Лесобазе. В этот момент их снимала камера.

Ролик разместили в паблике «Типичная Тюмень», его посмотрели почти 40 000 раз за 9 часов. Многие тюменцы отметили, что рисковать из-за 5 000 рублей того не стоило.

«Ставить коробку с деньгами на край витрины-то зачем, для этого кассовый аппарат существует, да будет вам известно», - сообщил один из подписчиков паблика.

Ранее «Наш город» сообщал, что городская полиция задержала 42-летнего жителя областной столицы (ранее судимого) за хищение 300 000 рублей. По версии следствия, мужчина брал предоплату за ремонт помещения и исчезал.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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