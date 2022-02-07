nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти купят оборудование для тюменских детей, больных диабетом I типа

7 февраля 13:28
Фото: Инстаграм
Дети Тюменской области, больные сахарным диабетом I типа, получат аппараты для проверки глюкозы в крови. Их стоимость зачастую превышает 200 000 рублей, всего в регионе около 290 детей которым они нужны, сообщил губернатор Тюменской области.

180 детей уже получают инсулинотерапию с помощью помп.

«Системы непрерывного мониторинга глюкозы (сокращенно НМГ) и расходные материалы к ним включены в стандарт оказания медицинской помощи детям с сахарным диабетом I типа, но не назначаются по рецептам врача бесплатно. С учетом стоимости аппаратов НМГ в год на одного ребенка необходимо около 250 тысяч рублей»отмечает губернатор в своём инстаграм.

В этом году запланирована установка 110 аппаратов. Более того, все дети (болеющие диабетом), получают шприц-ручки и тест-полоски.

Маленьким тюменцам с диабетом помогут за счет бюджетных средств
Узнать подробнее

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25