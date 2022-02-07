Власти купят оборудование для тюменских детей, больных диабетом I типа

180 детей уже получают инсулинотерапию с помощью помп.
«Системы непрерывного мониторинга глюкозы (сокращенно НМГ) и расходные материалы к ним включены в стандарт оказания медицинской помощи детям с сахарным диабетом I типа, но не назначаются по рецептам врача бесплатно. С учетом стоимости аппаратов НМГ в год на одного ребенка необходимо около 250 тысяч рублей»отмечает губернатор в своём инстаграм.
В этом году запланирована установка 110 аппаратов. Более того, все дети (болеющие диабетом), получают шприц-ручки и тест-полоски.