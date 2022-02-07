Власти купят оборудование для тюменских детей, больных диабетом I типа

«Системы непрерывного мониторинга глюкозы (сокращенно НМГ) и расходные материалы к ним включены в стандарт оказания медицинской помощи детям с сахарным диабетом I типа, но не назначаются по рецептам врача бесплатно. С учетом стоимости аппаратов НМГ в год на одного ребенка необходимо около 250 тысяч рублей»отмечает губернатор в своём инстаграм.