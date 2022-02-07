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В Тюменской области школьница попала в ДТП на родительской машине, есть пострадавшая

7 февраля 05:57
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
17-летняя школьница из села Успенка взяла без спроса у отца машину и совершила ДТП на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Вечером 6 февраля на 295-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень автомобиль «Черри» въехал в опору освещения. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась школьница, не имеющая права управления транспортом. Виновница ДТП не пострадала. Травмы получила 16-летняя пассажирка «Черри», жительница деревни Малиновка Тюменского района.

Как оказалось, автомобиль девушка взяла без спроса у отца, пока тот спал. Затем она заехала в деревню Малиновка за подругой. По предварительным данным, ранее родственник доверял девушке управление автомобилем, хоть она и не имела водительского удостоверения.

Обстоятельства ДТП выясняются. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее «НашГород» сообщал о ДТП на трассе Тюмень — Омск. В результате аварии пострадали две девочки 5-и и 7-и лет.

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#Новости#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Тюменский район#Ангелина Крестьянникова#Происшествия
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