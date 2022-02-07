В Тюменской области школьница попала в ДТП на родительской машине, есть пострадавшая

Вечером 6 февраля на 295-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень автомобиль «Черри» въехал в опору освещения. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась школьница, не имеющая права управления транспортом. Виновница ДТП не пострадала. Травмы получила 16-летняя пассажирка «Черри», жительница деревни Малиновка Тюменского района.
Как оказалось, автомобиль девушка взяла без спроса у отца, пока тот спал. Затем она заехала в деревню Малиновка за подругой. По предварительным данным, ранее родственник доверял девушке управление автомобилем, хоть она и не имела водительского удостоверения.
Обстоятельства ДТП выясняются. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
Ранее «НашГород» сообщал о ДТП на трассе Тюмень — Омск. В результате аварии пострадали две девочки 5-и и 7-и лет.