На трассе из Тюмени в Сургут произошла авария с фурой

Напомним, аварии на трассах случаются ежедневно, как правило, из-за попыток кого-то из водителей обогнать впереди идущую машину, в результате водители выезжают на встречную полосу. Так, в последний день декабря на трассе в Нижнюю Тавду погиб водитель, еще четыре человека были травмированы. В середине января крупная авария случилась в районе Аромашево: погибли четверо, четверо из другой машины оказались в больнице.