На трассе из Тюмени в Сургут произошла авария с фурой

Авария произошла днем в воскресенье. Разбитыми на дороге оказались хэтчбек Audi и Chevrolet Niva. Видны значительные повреждения у обеих машин, однако по характеру и местоположению вмятин можно предположить, что столкновение не было лобовым.
Водитель и анонимный автор видео в паблике «ЧП Тюмень Чс» полагает, что обе машины двигались в одном и том же направлении. Также он добавляет, что в результате аварии пострадавших нет, «все живы».
В пресс-службе ГИБДД по ХМАО-Югре не смогли дать оперативный комментарий по этой аварии.
Напомним, аварии на трассах случаются ежедневно, как правило, из-за попыток кого-то из водителей обогнать впереди идущую машину, в результате водители выезжают на встречную полосу. Так, в последний день декабря на трассе в Нижнюю Тавду погиб водитель, еще четыре человека были травмированы. В середине января крупная авария случилась в районе Аромашево: погибли четверо, четверо из другой машины оказались в больнице.