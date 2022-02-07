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На трассе из Тюмени в Сургут произошла авария с фурой

6 февраля 21:10
Фото: "ЧП Тюмень ЧС" в Вконтакте
В Тюменской области пользователи соцсетей выложили ролик с последствиями аварии на 620 км сургутской трассы. По версии очевидцев, Audi пошла на обгон, но зацепила встречную фуру, и легковушку отбросило на движущуюся Niva.
Сюжет
Тюмень

Авария произошла днем в воскресенье. Разбитыми на дороге оказались хэтчбек Audi и Chevrolet Niva. Видны значительные повреждения у обеих машин, однако по характеру и местоположению вмятин можно предположить, что столкновение не было лобовым.

Водитель и анонимный автор видео в паблике «ЧП Тюмень Чс» полагает, что обе машины двигались в одном и том же направлении. Также он добавляет, что в результате аварии пострадавших нет, «все живы».

В пресс-службе ГИБДД по ХМАО-Югре не смогли дать оперативный комментарий по этой аварии.

Напомним, аварии на трассах случаются ежедневно, как правило, из-за попыток кого-то из водителей обогнать впереди идущую машину, в результате водители выезжают на встречную полосу. Так, в последний день декабря на трассе в Нижнюю Тавду погиб водитель, еще четыре человека были травмированы. В середине января крупная авария случилась в районе Аромашево: погибли четверо, четверо из другой машины оказались в больнице.

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