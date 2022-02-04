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В Тюменской области на покупку квартир для детей-сирот выделят 655 млн рублей

4 февраля 11:45
Фото: ГУС Тюменской области
В этом году в Тюменской области выделят 655 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот, сообщает региональный ГУС. Это на 160 млн больше, чем в 2021 году. Часть недвижимости покупается по договорам долевого участия, в них уже сделан ремонт.

В прошлом году им выделили 335 жилых помещений, это примерно 1,5 млн рублей за квартиру.

«Жильё, даже по договорам долевого участия, приобретается с ремонтом. Это наши обязательства — предоставлять квартиры, в которые можно сразу заносить мебель и заселяться. Мы понимаем, что очерёдность среди сирот на квартиры большая»сообщают представители ГУС по Тюменской области.

Стоит отметить, что в 2022 году на жилищные программы в регионе выделено 5,1 млрд рублей (примерно на 200 млн меньше, чем в 2021).

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В прошлом году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года расселено почти 100 тыс. кв. м. Это 68% домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года. К 2023 году планируется расселить еще примерно 47 тыс. кв. м. Изначально планировалось завершить программу по переселению к 2025 году. Но настоящие темпы расселения позволят сделать это раньше положенного срока. Также Тюменская область получит финансовую поддержку.

В 2022 году в Тюменской области улучшили свои жилищные условия более 3 тысяч семей. На начало декабря 2021 года в регионе сдано для проживания 1 275 879 квадратных метров жилья. В общей сложности в этом году планировалось сдать 1 581 000 квадратных метров.

#Новости#Касается каждого#Александр Мязин#Политика
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