Сбербанк финансирует первый жилой комплекс группы компаний «СтоунСтрой» в Тюмени

Строительство жилой комплекса «Онегин. Дом у озера» ведётся в районе Новая Тура на улице Лесопарковая с видом на незамерзающее озеро. Проект состоит из трех домов от 14 до 23 этажей с крытым паркингом. Первый этаж паркинга предназначен под большой гипермаркет. Также на первых этажах домов предусмотрена коммерческая недвижимость разной площади, где удобно разместятся магазины и помещения с разными услугами в шаговой доступности. Внутренний двор представляет из себя территорию, разделенную на 5 локаций: для детей разного возраста и спортивную локацию для взрослых. Двор будет полностью закрытым, без автомобилей. Жилой комплекс будет оснащён видеонаблюдением по всему периметру с возможностью смотреть за происходящим прямо со смартфона. Проектная документация по проекту находится на сайте жилого комплекса.