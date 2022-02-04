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В Тюмени из-за пандемии резко упал пассажиропоток. У автобусов новое расписание

4 февраля 05:43
Фото: 1МI
Удаленный режим работы сотрудников и дистанционное обучение школьников внесли коррективы в работу общественного транспорта в Тюмени, сообщается на сайте администрации города.
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Тюмень

Учитывая введение дистанционного обучения в образовательных учреждениях и перехода ряда сотрудников организаций города на удаленный режим работы, работа пассажирского транспорта общего пользования Тюмени будет организована по скорректированному расписанию с учетом снижения пассажиропотока.

При этом на социально значимых маршрутах до садоводческих сообществ автобусы будут работать в прежнем режиме.

Уточнить актуальную информацию о расписании движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722 (звонок бесплатный), на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» www.tgt72.ru или мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android и IOS «Тюменский транспорт».

Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима при проезде.

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#Новости#Автобусы#Тюмень#Маршрутки#Ульяна Тращакова#Политика
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