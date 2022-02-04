В Тюмени из-за пандемии резко упал пассажиропоток. У автобусов новое расписание

Уточнить актуальную информацию о расписании движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722 (звонок бесплатный), на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» www.tgt72.ru или мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android и IOS «Тюменский транспорт».