В Тюмени из-за пандемии резко упал пассажиропоток. У автобусов новое расписание

Учитывая введение дистанционного обучения в образовательных учреждениях и перехода ряда сотрудников организаций города на удаленный режим работы, работа пассажирского транспорта общего пользования Тюмени будет организована по скорректированному расписанию с учетом снижения пассажиропотока.
При этом на социально значимых маршрутах до садоводческих сообществ автобусы будут работать в прежнем режиме.
Уточнить актуальную информацию о расписании движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722 (звонок бесплатный), на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» www.tgt72.ru или мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android и IOS «Тюменский транспорт».
Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима при проезде.