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В ДТП на тюменской трассе пострадали две девочки 5-и и 7-и лет

4 февраля 09:24
Фото: ГИБДД Тюменской области
В ДТП на тюменской трассе пострадали две девочки 5-и и 7-и лет
Из-за снегопада сегодня, 4 февраля, утром аварийная обстановка на трассе Тюмень — Омск обострилась — там случилось сразу два дорожно транспортных происшествия, в одном из них пострадали две маленькие девочки, рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС.
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Тюмень

На 37-м километре автодороги столкнулись «Рено» и «Лада». Предварительно автоинспекторы выяснили, что 32-летняя женщина за рулём «Рено» не убедилась в безопасности манёвра и выехала на встречку. Автомобилистка направлялась из областного центра в посёлок Богандинский к отцу. С ней ехали две дочери — 5 и 7 лет.

Фото: ГИБДД Тюменской области

«В результате столкновения различные травмы получили четверо — сама водитель „Рено“ и её дети, а также 21-летний молодой человек, управлявший встречной машиной. Девочки перевозились в удерживающих устройствах», — пояснили в ведомстве.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Вторая дорожная авария произошла на 25-м километре этой же трассы. Там столкнулись «БМВ» и«Шкода». В ДТП пострадала 20-летняя девушка, находившаяся за рулём «Шкоды».

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#Новости#ДТП#Происшествия#Федеральная трасса#Трасса#Тюмень#Дарья Гасникова
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