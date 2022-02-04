В ДТП на тюменской трассе пострадали две девочки 5-и и 7-и лет

На 37-м километре автодороги столкнулись «Рено» и «Лада». Предварительно автоинспекторы выяснили, что 32-летняя женщина за рулём «Рено» не убедилась в безопасности манёвра и выехала на встречку. Автомобилистка направлялась из областного центра в посёлок Богандинский к отцу. С ней ехали две дочери — 5 и 7 лет.