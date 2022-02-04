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Тюменским мамам помогают получить новую профессию бесплатно

4 февраля 12:07
Фото: pixabay.com
В Тюменской области продолжается бесплатное профессиональное обучение женщин в рамках апробации механизмов государственного социального заказа. У мам появилась возможность использовать декретный отпуск для обучения новой специальности, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Образовательные организации, включенные в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату, предлагают для женщин более тысячи направлений обучения. Воспользоваться услугой могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Заявления на выдачу социальных сертификатов принимает департамент труда и занятости населения Тюменской области. Подробная информация, включая перечень необходимых документов и форму заявления на профессиональное обучение по социальным сертификатам размещена на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе «Соцзаказ».

Напомним, что Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. В прошлом году первые 39 участниц уже получили социальные сертификаты. Самыми популярными направлениями обучения были: SMM-менеджер, мастер ногтевого сервиса, младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист в сфере закупок.

В Тюменской области с лета прошлого года работает также федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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