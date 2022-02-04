Тюменским мамам помогают получить новую профессию бесплатно

Напомним, что Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. В прошлом году первые 39 участниц уже получили социальные сертификаты. Самыми популярными направлениями обучения были: SMM-менеджер, мастер ногтевого сервиса, младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист в сфере закупок.