ФАС и Минсельхоз настаивают на снижении стоимости продовольственных товаров

Наценка в 5% будет действовать до начала сельскохозяйственного сезона – 1 июля. К этому времени фермеры и агрохолдинги могут получить большой урожай овощей. К концу августа на рынок станет поступать пшеница. Отметим, что в прошлом году из-за засухи урожай продовольственных культур заметно снизился в РФ.