ФАС и Минсельхоз настаивают на снижении стоимости продовольственных товаров

По данным «Коммерсантъ», в ведомствах настаивают на установлении наценки в 5%. Однако изменений опасаются поставщики, которые полагают, что изменения цен будут оплачивать они.
«Вопрос обсуждался 3 февраля на совещании, где приняли участие руководитель Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Снижения наценок хотят добиться на свеклу, морковь, капусту, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, хлебобулочные изделия»отмечает издание.
Наценка в 5% будет действовать до начала сельскохозяйственного сезона – 1 июля. К этому времени фермеры и агрохолдинги могут получить большой урожай овощей. К концу августа на рынок станет поступать пшеница. Отметим, что в прошлом году из-за засухи урожай продовольственных культур заметно снизился в РФ.
Ритейлеры уже поддерживали инициативу ФАС о снижении наценок на некоторые виды товаров до 10 – 15%, но в итоге оно не было реализовано.
В январе из-за роста цен на продовольствие в России вновь предложили ввести продуктовые карточки для малообеспеченных. Экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал главной проблемой отношение россиян к продуктовым карточкам как к «позору», подчеркнув, что данными сертификатами пользуются миллионы людей в США.
Ранее «Наш город» сообщил о планах некоторых производителей повысить цены на хлеб в феврале. Его стоимость увеличится на 6-17%.
О планах поднять цены сообщило руководство в хлебокомбинате «Абсолют» и на других производствах. Отмечается, что значительные оборотные средства производства тратят на закуп масла, упаковки, услуги ЖКХ, доставку продукции. Из-за роста себестоимости предприятия поднимут цены.
Стоит отметить, что в прошлом году цены на хлеб подросли в среднем на 9-10%.
Ранее экономист Андрей Колганов рассказал о возможном кризисе на рынке жилья из-за роста процентных ставок по ипотеке. Теперь кредит на квартиру будут выдавать под 12% годовых.
Эксперты отмечают, что в 2022 году могут быть стабильны цены на мясо. Снижение цен на овощи может произойти летом, когда российские аграрии получат урожай. Ожидается, что подешевеет свекла, капуста, морковь. Цены на пшеницу могут остаться прежними.
Меньшая динамика роста цен ожидается на мясную продукцию. Существенно дорожает только курица, что связанно с болезнями к концу 2021 производство почти восстановилось. С октября 2021 снижались цены на свинину, говядину.