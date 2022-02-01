В Тюмени цены на хлеб вырастут на 6 - 17 процентов из-за ХКХ и доставки продукции

О планах поднять цены сообщило руководство в хлебокомбинате «Абсолют» и на других производствах. Отмечается, что значительные оборотные средства производства тратят на закуп масла, упаковки, услуги ЖКХ, доставку продукции. Из-за роста себестоимости предприятия поднимут цены.
Стоит отметить, что в прошлом году цены на хлеб подросли в среднем на 9-10%.
Ранее экономист Андрей Колганов рассказал о возможном кризисе на рынке жилья из-за роста процентных ставок по ипотеке. Теперь кредит на квартиру будут выдавать под 12% годовых.