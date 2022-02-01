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В Тюмени цены на хлеб вырастут на 6 - 17 процентов из-за ХКХ и доставки продукции

1 февраля 10:53
Фото: 1Mi
В феврале в Тюмени ожидается рост цен на хлеб, его стоимость увеличится на 6-17%, отмечает ФедералПресс.

О планах поднять цены сообщило руководство в хлебокомбинате «Абсолют» и на других производствах. Отмечается, что значительные оборотные средства производства тратят на закуп масла, упаковки, услуги ЖКХ, доставку продукции. Из-за роста себестоимости предприятия поднимут цены.

Стоит отметить, что в прошлом году цены на хлеб подросли в среднем на 9-10%.

Ранее экономист Андрей Колганов рассказал о возможном кризисе на рынке жилья из-за роста процентных ставок по ипотеке. Теперь кредит на квартиру будут выдавать под 12% годовых.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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