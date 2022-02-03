Жители Тюменского района борются за свободный доступ к реке Туре

Всё началось с того, что руководство санатория «Геолог» решило убрать единственный в поселке магазин с товарами первой необходимости. По мнению Екатерины, в санатории поступили так из-за того, что местные жители часто обращались в органы с жалобами на перекрытый проход к реке, отсутствие уличного освещения и другие проблемы.