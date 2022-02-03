Жители Тюменского района борются за свободный доступ к реке Туре

В редакцию «Нашего города» обратилась одна из местных жительниц — Екатерина. Она пытается решить проблемы людей, включая защиту прав на свободный доступ к реке Туре.
Всё началось с того, что руководство санатория «Геолог» решило убрать единственный в поселке магазин с товарами первой необходимости. По мнению Екатерины, в санатории поступили так из-за того, что местные жители часто обращались в органы с жалобами на перекрытый проход к реке, отсутствие уличного освещения и другие проблемы.
В конце января Екатерина встретилась с прокурором Тюменского района и рассказала ему о происходящем.
«Полагаю, с целью оказать давление на жителей, чтобы прекратили писать обращения „Об ограничении прав на доступ к р.Туре“ руководство ООО санаторий „Геолог“ уведомило о прекращении подачи электроэнергии в торговый павильон и его демонтаже до 10.02.2022 г. Это единственная торговая точка предметов первой необходимости для местного населения», объяснила Екатерина.
После встречи она написала новое обращение, и прокурор лично побывал на местах, где стоит возведенный «Геологом» забор и располагается единственный магазин.
«Прокурор вызвал этого директора в прокуратуру района на вторник 1 февраля текущего года. Известно, что директор вчера срочно собрался в больницу»,сообщила Екатерина.
Отмечается, что на месте работали специалисты регионального управления Росприроднадзора, которые подтвердили наличие забора, но никак не обозначили свою позицию.
Жители неоднократно писали обращения в различные инстанции, чтобы там поддержали защиту прав на свободный доступ к водному объекту — реке Туре.
Однако ни администрация Салаирского муниципального образования, ни администрация Тюменского муниципального района не смогли разрешить эту ситуацию.
«Администрации Салаирского и Тюменского района — на стороне санатория „Геолог“, то есть, не встали на защиту населения»,сказала Екатерина.
Представители власти Салаирского МО ответили, что подход к Туре имеется с правой и с левой стороны ограждения.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Артём Чертов в своём ответе заявил о недопустимости купания в реке и отсутствии пляжа, участок которого предназначен для забора воды на случай чрезвычайной ситуации.
«Места, пригодные для организации пляжей, на данной территории отсутствуют»значится в документе.
Тогда жители обратились к губернатору Александру Моору. В их обращении подчеркнуто, что дачники, гости и обычные люди лишены возможности пользоваться единственным природным объектом и реализовывать свои права на полноценный отдых у близлежащего водоёма.
После этого прошла проверка от регионального департамента недропользования и экологии. Специалисты установили, что за ограждением находится крутой обрыв. Из-за него нельзя безопасно спуститься к реке в местах, рекомендуемых местной властью.
На сегодняшний день в прокуратуру района направлено ещё одно заявление. В нем сказано, что у санатория «Геолог» нет разрешения на проведение каких-либо земельных работ. Основными требованиями жителей являются проверка на законность ограничения прав граждан и принятие прокурорских мер.
«Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания в них, в том числе для осуществления в любительского рыболовства и причаливания плавучих средств»написано в документе.
История борьбы жителей за свободный доступ к воде берёт своё начало с 2018 года, когда санаторий построил забор высотой два метра и перегородил безопасный проход к реке. Те, кто попытался спуститься к Туре по обрывистым тропам, получили травмы.
В 2019 году жители села в Тюменском районе обратились к президенту на «Прямую линию», чтобы разрешить вопрос об отсутствии водоснабжения.