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Здание проката инвентаря в «Боровом» загорелось из-за замыкания в проводке

3 февраля 12:04
Фото: Группа "ЧС-Тюмень" в Вконтакте
Предположительно, основной причиной возгорания здания проката инвентаря в «Боровом» 2 февраля является короткое замыкание, сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
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Тюмень

На базе отдыха сгорело большое деревянное здание. В ходе ЧП эвакуировать людей с территории не пришлось, на месте возгорания работало 12 единиц спецтехники.

«По предварительным данным, причиной возгорания на «Боровом» послужило короткое замыкание»сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что вчера «Наш город» писал о 4 пожарах в Тюмени. В одном из них горел крупный ангар на 1 000 квадратных метров, пострадавших нет, но причинён значительный ущерб производственному зданию. О причинах пожара не сообщается.

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#Новости#Тюмень#Пожары#Александр Мязин#Происшествия
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