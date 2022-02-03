Здание проката инвентаря в «Боровом» загорелось из-за замыкания в проводке

Стоит отметить, что вчера «Наш город» писал о 4 пожарах в Тюмени. В одном из них горел крупный ангар на 1 000 квадратных метров, пострадавших нет, но причинён значительный ущерб производственному зданию. О причинах пожара не сообщается.