Здание проката инвентаря в «Боровом» загорелось из-за замыкания в проводке

На базе отдыха сгорело большое деревянное здание. В ходе ЧП эвакуировать людей с территории не пришлось, на месте возгорания работало 12 единиц спецтехники.
«По предварительным данным, причиной возгорания на «Боровом» послужило короткое замыкание»сообщили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что вчера «Наш город» писал о 4 пожарах в Тюмени. В одном из них горел крупный ангар на 1 000 квадратных метров, пострадавших нет, но причинён значительный ущерб производственному зданию. О причинах пожара не сообщается.