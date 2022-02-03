Денек огонек: В МЧС отметили очень необычную ситуацию с пожарами 2 февраля в Тюмени

При этом очевидцы сообщили о 4 возгораниях в черте города Тюмени, но их было больше.
«Подобного количества пожаров, как вчера, в наступившем году еще точно не было: их зафиксировано 10. Примечательно, что все они случились за относительно небольшой промежуток времени»сообщили «Нашему городу» представители МЧС.
Тюменцы назвали в соцсетях 2 февраля «Денёк огонёк» из-за большого количества сообщений о пожарах. Например, днём на Бабарынка загорелся склад, площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. Через час в Антипино, в двухэтажном доме загорелась квартира, огонь серьёзно повредил крышу здания.