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Денек огонек: В МЧС отметили очень необычную ситуацию с пожарами 2 февраля в Тюмени

3 февраля 13:00
Фото: ЧС-Тюмень
В пресс-службе МЧС ответили на запрос «Нашего города» о большом количестве пожаров в среду. Эксперты отметили, что в этом году подобных ситуаций ещё не было.

При этом очевидцы сообщили о 4 возгораниях в черте города Тюмени, но их было больше.

«Подобного количества пожаров, как вчера, в наступившем году еще точно не было: их зафиксировано 10. Примечательно, что все они случились за относительно небольшой промежуток времени»сообщили «Нашему городу» представители МЧС.

Тюменцы назвали в соцсетях 2 февраля «Денёк огонёк» из-за большого количества сообщений о пожарах. Например, днём на Бабарынка загорелся склад, площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. Через час в Антипино, в двухэтажном доме загорелась квартира, огонь серьёзно повредил крышу здания.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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