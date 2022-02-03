Денек огонек: В МЧС отметили очень необычную ситуацию с пожарами 2 февраля в Тюмени

В пресс-службе МЧС ответили на запрос «Нашего города» о большом количестве пожаров в среду. Эксперты отметили, что в этом году подобных ситуаций ещё не было.

При этом очевидцы сообщили о 4 возгораниях в черте города Тюмени, но их было больше. «Подобного количества пожаров, как вчера, в наступившем году еще точно не было: их зафиксировано 10. Примечательно, что все они случились за относительно небольшой промежуток времени»сообщили «Нашему городу» представители МЧС. Тюменцы назвали в соцсетях 2 февраля «Денёк огонёк» из-за большого количества сообщений о пожарах. Например, днём на Бабарынка загорелся склад, площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. Через час в Антипино, в двухэтажном доме загорелась квартира, огонь серьёзно повредил крышу здания. В Тюмени на Бабарынка загорелся большой ангар. Это третий пожар за сегодня Узнать подробнее