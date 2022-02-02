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В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 696 детей

2 февраля 12:12
Фото: 1Mi
За последние сутки медики зафиксировали 696 новых случаев COVID среди детей, сообщает оперштаб.

На 2 февраля заболели 1 895 тюменцев, 475 выздоровели. Количество койко-мест увеличено до 1 850, из них 17% свободны. Около 1 087 000 тюменцев прошли вакцинацию от опасной инфекции.

В Тюменской области за сутки госпитализировано только 160 человек, ещё скончались 7 тюменцев скончались в больнице. Из-за всплеска заболеваемости наблюдается большое количество звонков на горячей линии 122, здесь сейчас набирают волонтёров.

Сегодня тюменцы пожаловались на фильтр для взрослых в Центре Олимпийской подготовки на улице Гнаровской, 1. Теперь родителей и их детей разделяют «эти ширмы», об этом рассказала подписчица «Нашего города».

В Тюмени родители пожаловались на фильтр с больными коронавирусом в Центре Дзюдо
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#Новости#Александр Мязин#Общество
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