В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 696 детей

На 2 февраля заболели 1 895 тюменцев, 475 выздоровели. Количество койко-мест увеличено до 1 850, из них 17% свободны. Около 1 087 000 тюменцев прошли вакцинацию от опасной инфекции.
В Тюменской области за сутки госпитализировано только 160 человек, ещё скончались 7 тюменцев скончались в больнице. Из-за всплеска заболеваемости наблюдается большое количество звонков на горячей линии 122, здесь сейчас набирают волонтёров.
Сегодня тюменцы пожаловались на фильтр для взрослых в Центре Олимпийской подготовки на улице Гнаровской, 1. Теперь родителей и их детей разделяют «эти ширмы», об этом рассказала подписчица «Нашего города».