В Тюмени родители пожаловались на фильтр с больными коронавирусом в Центре Дзюдо

По ее словам, ранее там закрыли раздевалку, чтобы развернуть пункт вакцинации. Дети были вынуждены переодеваться в коридоре.
Теперь, с 1 февраля, в Центре Олимпийской подготовки организовали фильтр для тюменцев с признаками ОРВИ.
«Отгородили это все ширмой и успокоились! Наши дети теперь находятся через ширму с больными людьми!»,пишет женщина.
Ранее «Наш город» сообщал, что в некоторых тюменских школах и спорт-центрах работают временные пункты медицинской помощи для горожан с плохим самочувствием, подозрением на ОРВИ и COVID-19. Пункты совмещенные, в них принимают и взрослых, и детей.
Горожане отмечают, что сейчас в Тюмени отмечается серьёзный всплеск COVID-19 и в эти дни лучше находиться дома или гулять на улице. Это снизит риск заражения и у детей и у взрослых.