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В Тюмени родители пожаловались на фильтр с больными коронавирусом в Центре Дзюдо

2 февраля 10:32
Фото: «НашГород»
Тюменцы пожаловались на фильтр для взрослых в Центре Олимпийской подготовки на улице Гнаровской, 1. Теперь родителей и их детей разделяют «эти ширмы», об этом рассказала подписчица «Нашего города».

По ее словам, ранее там закрыли раздевалку, чтобы развернуть пункт вакцинации. Дети были вынуждены переодеваться в коридоре.

Теперь, с 1 февраля, в Центре Олимпийской подготовки организовали фильтр для тюменцев с признаками ОРВИ.

«Отгородили это все ширмой и успокоились! Наши дети теперь находятся через ширму с больными людьми!»,пишет женщина.

Ранее «Наш город» сообщал, что в некоторых тюменских школах и спорт-центрах работают временные пункты медицинской помощи для горожан с плохим самочувствием, подозрением на ОРВИ и COVID-19. Пункты совмещенные, в них принимают и взрослых, и детей.

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Горожане отмечают, что сейчас в Тюмени отмечается серьёзный всплеск COVID-19 и в эти дни лучше находиться дома или гулять на улице. Это снизит риск заражения и у детей и у взрослых.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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