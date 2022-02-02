Тюменцам рассказали, как проходит болезнь инфицированных омикроном

Специалист добавила, что на сегодняшний день в большинстве случаев коронавирус вызывает трахеит и бронхит у несовершеннолетних.
«Штамм мутирует и адаптируется к организму человека. В этом процессе вирус потерял способность проникать глубоко в лёгочную ткань. В том числе и поэтому болезнь протекает не так тяжело, как ранее. Однако, после дальнейших мутаций штамма неизвестно, какие осложнения мы можем получить», — пояснила Анна Попова.
Она также отметила, что сегодня самым надёжным способом защиты остаётся вакцинация.
По данным регионального оперативного штаба на 1 февраля, в Тюменской области от COVID-19 привиты 1 083 727 жителей региона. Полный курс прошли 1 024 184 человек.