Тюменцам рассказали, как проходит болезнь инфицированных омикроном

«Штамм мутирует и адаптируется к организму человека. В этом процессе вирус потерял способность проникать глубоко в лёгочную ткань. В том числе и поэтому болезнь протекает не так тяжело, как ранее. Однако, после дальнейших мутаций штамма неизвестно, какие осложнения мы можем получить», — пояснила Анна Попова.