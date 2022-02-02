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Тюменцам рассказали, как проходит болезнь инфицированных омикроном

2 февраля 05:58
Фото: 1Mi
Тюменцам рассказали, как проходит болезнь инфицированных омикроном
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что из-за мутаций «омикрон»-штамм ковида поражает чаще всего органы верхних дыхательных путей, а болезнь проходит легче, пишет РИА Новости.

Специалист добавила, что на сегодняшний день в большинстве случаев коронавирус вызывает трахеит и бронхит у несовершеннолетних.

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«Штамм мутирует и адаптируется к организму человека. В этом процессе вирус потерял способность проникать глубоко в лёгочную ткань. В том числе и поэтому болезнь протекает не так тяжело, как ранее. Однако, после дальнейших мутаций штамма неизвестно, какие осложнения мы можем получить», — пояснила Анна Попова.

Она также отметила, что сегодня самым надёжным способом защиты остаётся вакцинация.

По данным регионального оперативного штаба на 1 февраля, в Тюменской области от COVID-19 привиты 1 083 727 жителей региона. Полный курс прошли 1 024 184 человек.

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#Новости#Общество#Коронавирус#Медицина#Омикрон в Тюмени#Тюмень#Дарья Гасникова
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