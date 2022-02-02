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Около Тюмени в районе Антипино загорелась квартира. Это четвертый пожар за сегодня

2 февраля 11:28
Фото: ЧС-Тюмень
В Тюмени, в Антипино, в двухэтажном доме горит квартира, сообщают очевидцы в группе «Антипино Вконтакте | Тюмень». На месте происшествия работают несколько пожарных расчётов. В областной столице это уже 4 пожар за сегодняшний день.

В соцсетях тюменцы отмечают, что среда, 2 февраля, превратилась в настоящий «денёк-огонёк».

На место ЧП прибыли несколько пожарных расчётов, огонь распространился по крыше здания. О пострадавших не сообщается, площадь возгорания около 50 квадратных метров.

Местные жители подтверждают, что ущерб от стихии значительный.

В Тюмени на Бабарынка загорелся большой ангар. Это третий пожар за сегодня
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Стоит отметить, что за сегодня в черте города Тюмени произошло 4 возгорания.

Крупный пожар зафиксирован сегодня днём на Бабарынка — загорелся ангар площадью почти 1000 кв. м. Спасатели МЧС до сих пор тушат строение, подробности инцидента уточняются.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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