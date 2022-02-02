Около Тюмени в районе Антипино загорелась квартира. Это четвертый пожар за сегодня

В соцсетях тюменцы отмечают, что среда, 2 февраля, превратилась в настоящий «денёк-огонёк».
На место ЧП прибыли несколько пожарных расчётов, огонь распространился по крыше здания. О пострадавших не сообщается, площадь возгорания около 50 квадратных метров.
Местные жители подтверждают, что ущерб от стихии значительный.
Стоит отметить, что за сегодня в черте города Тюмени произошло 4 возгорания.
Крупный пожар зафиксирован сегодня днём на Бабарынка — загорелся ангар площадью почти 1000 кв. м. Спасатели МЧС до сих пор тушат строение, подробности инцидента уточняются.