На маршрутах № 71, 77 и 80 в Тюмени появятся новые остановки

«Маршрут № 77, который ездит от «с/о «Русское поле» до «ул. Трактовая (д. Патрушева)», в обратном направлении будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках в деревне Патрушева — «Дачи», расположенная на другой стороне от дома № 7 на улице Сибирской, и «ул. Школьная», которая находится на улице Новой недалеко от дома 30-а», — пояснили в «Тюменьгортрансе».