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На маршрутах № 71, 77 и 80 в Тюмени появятся новые остановки

2 февраля 09:58
Фото: 1Mi
На маршрутах № 71, 77 и 80 в Тюмени появятся новые остановки
С 12 февраля на автобусах, курсирующих по маршрутам № 71, 77 и 80, появятся новые остановки. Об этом рассказали в «Тюменском транспорте».
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Тюмень

Общественный транспорт № 71, отправляющийся от остановки «ул. Я. Коровина» и следующий до «ул. Московская», с конца следующей недели, направляясь от конечно остановки, будет останавливаться на станции «ул. Парковая».

«Маршрут № 77, который ездит от «с/о «Русское поле» до «ул. Трактовая (д. Патрушева)», в обратном направлении будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках в деревне Патрушева — «Дачи», расположенная на другой стороне от дома № 7 на улице Сибирской, и «ул. Школьная», которая находится на улице Новой недалеко от дома 30-а», — пояснили в «Тюменьгортрансе».

Автобус, курсирующий по маршруту № 80 «мкр. Лесной — ул. Лесная (д. Падерина)», теперь будет включать остановочный пункт «Велес». Станция расположена в посёлке Московский на улице Бурлаки около дома 23-а/1. Останавливаться маршрут там будет, следуя в обратном направлении.

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#Новости#Общество#Общественный транспорт#Остановки#Тюмень#Дарья Гасникова
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