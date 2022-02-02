На маршрутах № 71, 77 и 80 в Тюмени появятся новые остановки

Общественный транспорт № 71, отправляющийся от остановки «ул. Я. Коровина» и следующий до «ул. Московская», с конца следующей недели, направляясь от конечно остановки, будет останавливаться на станции «ул. Парковая».
«Маршрут № 77, который ездит от «с/о «Русское поле» до «ул. Трактовая (д. Патрушева)», в обратном направлении будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках в деревне Патрушева — «Дачи», расположенная на другой стороне от дома № 7 на улице Сибирской, и «ул. Школьная», которая находится на улице Новой недалеко от дома 30-а», — пояснили в «Тюменьгортрансе».
Автобус, курсирующий по маршруту № 80 «мкр. Лесной — ул. Лесная (д. Падерина)», теперь будет включать остановочный пункт «Велес». Станция расположена в посёлке Московский на улице Бурлаки около дома 23-а/1. Останавливаться маршрут там будет, следуя в обратном направлении.