Экономист Колганов предсказывает кризис на рынке жилья в РФ из-за «дорогой» ипотеки

Posted 31 января 2022,, 15:39
Published 31 января 2022,, 15:39
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, эксперт прогнозирует, что в наступившем году рынок жилой недвижимости в стране начнет сокращаться. Такой процесс вызван растущими ставками по ипотеке, которые делают приобретение жилья недоступным для многих россиян. Речь идет о «дорогом» кредите под вероятные 12%. Такими соображениями экономист поделился, проанализировав публикацию «Известий», где говорилось, что ежемесячная плата по ипотеке в течение следующих шести месяцев может вырасти на 21%. Причинами такого роста являются повышение цен на жилье на 5% и повышение средних ипотечных ставок.
Колганов также говорит о том, что переход на эксроу-счета поможет замедлить динамику, так как на подорожание будут действовать только фундаментальные факторы: себестоимость строительства, цены на ипотеку и прочие. Рост цен на ипотеку, напротив, способен затормозить подорожание жилой недвижимости — это связано с пониженным спросом, так как не все граждане будут иметь возможность покупать жилье по новым, возросшим ставкам. Такой процесс сократит рынок жилья, и никаких предпосылок для роста цен в этом случае не будет.
Эксперт не исключает, что рост цен, возможно, будет продолжаться на фоне таких действующих факторов, как незначительные замедления ввода нового жилья в предшествующий период.
Колганов предполагает, что отложенный спрос будет наблюдаться, но он не окажет такого влияния, которое могло бы вызвать рост цен в этом году.
Эксперты, на мнение которых ссылаются «Известия» в своей публикации, прогнозируют, что переплата за весь период выплаты кредита возрастет на 32%, а сама стоимость покупки увеличится на 19%. Исправить ситуацию можно, продлив программу льготной ипотеки, которая действует до 1 июля. Также эксперты предлагают расширить адресные программы с господдержкой.
Специалисты считают, что в течение этого года цена жилья в новостройках может подняться на 15%, что связано с такими причинами, как подорожание стройматериалов, дефицит рабочей силы и годовой инфляцией. В случае эскалации геополитической напряженности ипотечные ставки могут подняться выше отметки в 13%.
При наиболее оптимистичном прогнозе роста цен на жилье на 5% в период I полугодия и повышении средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на срок 20 лет поднимется на 21%. Об этом заявила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Она считает, что проблему недоступного по цене жилья можно решить с помощью расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, квадратный метр которых стоит в 1,5-2 раза ниже квартир.
Ранее член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, предлагая расширить действие льготной ипотеки. Депутат считает необходимым ввести такой вид кредитования для приобретения жилья на вторичном рынке.