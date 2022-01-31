Экономист Колганов предсказывает кризис на рынке жилья в РФ из-за «дорогой» ипотеки

Колганов также говорит о том, что переход на эксроу-счета поможет замедлить динамику, так как на подорожание будут действовать только фундаментальные факторы: себестоимость строительства, цены на ипотеку и прочие. Рост цен на ипотеку, напротив, способен затормозить подорожание жилой недвижимости — это связано с пониженным спросом, так как не все граждане будут иметь возможность покупать жилье по новым, возросшим ставкам. Такой процесс сократит рынок жилья, и никаких предпосылок для роста цен в этом случае не будет.