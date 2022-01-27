В Тюмени сегодня утром загорелась «маршрутка»

Девять пассажиров и водитель эвакуировались самостоятельно. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Как мы видим по фотографии, автомобиль выгорел почти полностью.
На тушение пожара было задействовано 2 единицы техники, 6 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
Подобный случай уже был в прошлом году, на улице Дружбы в Тюмени загорелась маршрутка №31. Из-за возгорания был повреждён мотор автобуса, пострадавших не было. Причиной возгорания могла стать вспышка паров газовоздушной смеси. Стоит отметить, что чаще всего возгорание происходит из-за замыкания в электропроводке.