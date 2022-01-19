Ученый рассказал, что нет ежедневной «безопасной» дозы спиртного

Хотя авторы некоторых работ утверждают, что каждый день можно употреблять до бокала вина, и это даже полезно для организма, но Хотимченко называет их «историями из жизни». Поскольку факты содержания в вине полезных веществ, которые якобы защищают от атеросклероза, не подтверждает доказательная медицина.