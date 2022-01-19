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Posted 19 января 2022,, 13:51

Published 19 января 2022,, 13:51

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Ученый рассказал, что нет ежедневной «безопасной» дозы спиртного

19 января 2022, 13:51
По словам профессора, доктора медицинских наук Сергея Хотимченко, допустимая доза алкоголя не существует, поэтому каждый день употреблять его нежелательно.

Как сообщает news.ru со ссылкой на информацию ученого, организм здорового человека ежесуточно вырабатывает 10 граммов алкоголя, но они «сгорают» за доли секунды.

Хотя авторы некоторых работ утверждают, что каждый день можно употреблять до бокала вина, и это даже полезно для организма, но Хотимченко называет их «историями из жизни». Поскольку факты содержания в вине полезных веществ, которые якобы защищают от атеросклероза, не подтверждает доказательная медицина.

Даже при употреблении человеком ежедневно небольших доз спиртного, это может обернуться со временем алкоголизмом. Данный процесс находится в зависимости от того, какой генетический код у конкретного человека.

«Сегодня 50 граммов, завтра 50, а через неделю будет 100, и потом будет мало, вот как это работает», — говорит ученый.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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