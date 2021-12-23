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Тюменские прокуроры проверят сотрудников школьной столовой, откуда поступали жалобы

23 декабря 2021, 06:38
Фото: 1Mi
Тюменские прокуроры проверят сотрудников школьной столовой
Тюменским прокурорам стала известна информация о том, что в столовой в школе № 7 корпус 2 детям подают продукты с истёкшим сроком годности и о других нарушениях в деятельности сотрудников, причастных к детскому питанию, сообщили в ведомстве.
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Тюмень

Еду и продукты в вышеуказанное учебное заведение поставляет комбинат школьного питания «Центральный».

«Прокурор региона Владислав Московских дал задание прокурору Ленинского административного округа Тюмени провести проверку, в результате которой будет возможно оценить действия поставщика питания и руководства школы, которое должно контролировать качество продуктов, которые поступают в учреждение для детей», — доложили в региональной прокуратуре.

Там также уточнили, что, если будут найдены нарушения, прокуроры примут меры.

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#Новости#Проверка#Общество#Прокуратура#Тюмень#Дарья Гасникова
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