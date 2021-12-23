Тюменские прокуроры проверят сотрудников школьной столовой, откуда поступали жалобы

Еду и продукты в вышеуказанное учебное заведение поставляет комбинат школьного питания «Центральный».
«Прокурор региона Владислав Московских дал задание прокурору Ленинского административного округа Тюмени провести проверку, в результате которой будет возможно оценить действия поставщика питания и руководства школы, которое должно контролировать качество продуктов, которые поступают в учреждение для детей», — доложили в региональной прокуратуре.
Там также уточнили, что, если будут найдены нарушения, прокуроры примут меры.