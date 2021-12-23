Тюменские прокуроры проверят сотрудников школьной столовой, откуда поступали жалобы

Тюменским прокурорам стала известна информация о том, что в столовой в школе № 7 корпус 2 детям подают продукты с истёкшим сроком годности и о других нарушениях в деятельности сотрудников, причастных к детскому питанию, сообщили в ведомстве.

Сюжет Тюмень