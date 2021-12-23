Медицинский центр Минобороны в Тюмени строят наспех и с нарушениями. Сроки сорваны

«Позвонил знакомый, предложил работу по установке и монтажу потолков. Я эту работу выполнял, поэтому согласился. Оказалось, что потолки пока делать нельзя из-за отсутствия материалов, и предложили заняться линолеумом. Весь инструмент с нанимателя, аванс раз в неделю»,рассказал тюменец о деталях работы.
Наемщикам обещали хорошие условия за хорошую работу. Однако позже, когда бригада уже была готова приступить к работе, выяснилось, что полы залиты недавно, и для укладки линолеума еще не годятся. По словам собеседника, нанимателей это совершенно не смущало — сказали, что ничего страшного в этом нет, главное сдать работу, а последующие проблемы их уже не касаются.
Сейчас на объекте работа кипит — модульный центр уже стоит и в него проведен свет. По словам нашего источника, сроки сдачи разных этапов уже прошли и подрядчики боятся штрафов.
Снаружи часть рабочих обшивает сайдингом здание, внутри идет монтаж проводки, но до окончания работ еще далеко. Про качество внутри сказать нечего, мы не специалисты, но стены нам показались очень тонкими — два листа гипсокартона и утеплитель.
На дверях надписи «Не открывать до 7 утра». Спрашиваем, зачем это, проходящего мимо рабочего, тот отвечает, что можно не читать: «Писали, когда пол не высох, сейчас можно ходить». Про работодателей на стройке никто из рабочих разговаривать не стал.
К слову, это уже 17-й объект из большого проекта Минобороны РФ. В 2020 году на строительство других 16-ти медицинских центров было выделено 8,8 миллиардов рублей. На их возведение также закладывалось достаточно мало времени — до 56 дней.
Согласно данным из открытых источников, подрядчиком строительства многофункционального медцентра на территории клиники «Мать и Дитя» выступает ООО «СпецМонтажУниверсал» под руководством Якова Кузнецова.
В 2020 году доходы организации составили почти 139 миллионов рублей, а выручка от продаж за тот же период — 132 миллиона рублей. При этом в отношении компании заводили 2 дела о признании её банкротом. Последнее заявление в суд о признании должника банкротом подано в конце 2021 года из-за задолженности в размере почти 1 млн рублей.
Рассматривалось 51 судебное дело, в 47 из которых «СпецМонтажУниверсал» был ответчиком. Общая сумма этих дел равняется почти 41 млн рублей. Еще один раз компания выступала в суде истцом на сумму 295 тысяч рублей.
Закончить строительство многофункционального медицинского центра на Червишевском тракте должны в декабре текущего года. Но на счету фирмы уже имеются штрафы за просрочку обязательств, предусмотренных другим контрактом.
Судя по рассказу собеседника, работников сильно торопили, при этом обещанные условия работы не совпали с реальными.
«В процессе работы выяснилось, что эти люди не имеют никакого понимания об укладке линолеума и никогда раньше этим не занимались. И инструмента у них нет никакого. Работали практически без инструмента, что попало под руку — ножом и топором, одним убитым феном на всех людей, по очереди. Линолеум надо теперь снимать, так как он покрылся пузырями. Да и заземление под ним мы клеили сами, при поклейки линолеума его порвали — теперь оно просто фикция»,объяснил мужчина, принимавший участие в ремонте.
С деньгами тоже оказалось все не так красиво, как говорили изначально. Когда собеседник после недели работы попросил аванс, то в ответ получил, что деньги выплатят только после сдачи 100% объема работ.
Мужчина самостоятельно пытался дозвониться до администрации Тюмени и губернатора региона с целью рассказать о проблемах.
Но на том конце провода трубку не взяли, мэрию данный объект не интересует. Тюменец готов рассказать контролирующим органам подробности, чтобы с ним связались представители налоговой, пенсионного фонда — люди на стройплощадке работали без договоров. Звонил он и губернатору во время прямой линии, но не смог дозвониться.
Собеседник шокирован, что кто-то может относиться к работе так халатно. «Самое страшное, что эти люди дальше будут строить объект для ТВИККУ. И опять в минимальные сроки…» — недоумевает горожанин.
Разработкой проектной и рабочей документации инженерных разделов, в том числе внутриплощадочных сетей занимались АО «53 ЦПИ». Их головная компания та же, что и заказчик-застройщик — Министерство обороны России. Генеральным директором фирмы является Антон Цапаев.
В открытых источниках нет данных по доходам за 2020 год, но есть информация за 2019 год. Чистая прибыль «53 ЦПИ» тогда составила 83 тысячи рублей, а чистые активы ушли в минус на 338 тысяч рублей. В списке судебных дел числится 14 процессов, 4 из них — дела о банкротстве в качестве должника.
Государственный контракт на разработку проектной документации для многофункционального медцентра «Мать и Дитя» обошелся в 3 миллиона 290 тысяч рублей.
Обновление 15:20: С редакцией «Нашего Города» связался подрядчик и сообщил, что выплатил деньги работникам за выполненный объем. Более того, все недостатки устранят — ту же бригаду пригласили на объект, чтобы они переделали все, что было сделано некачественно.