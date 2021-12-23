Медицинский центр Минобороны в Тюмени строят наспех и с нарушениями. Сроки сорваны

«В процессе работы выяснилось, что эти люди не имеют никакого понимания об укладке линолеума и никогда раньше этим не занимались. И инструмента у них нет никакого. Работали практически без инструмента, что попало под руку — ножом и топором, одним убитым феном на всех людей, по очереди. Линолеум надо теперь снимать, так как он покрылся пузырями. Да и заземление под ним мы клеили сами, при поклейки линолеума его порвали — теперь оно просто фикция»,объяснил мужчина, принимавший участие в ремонте.