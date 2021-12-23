Александр Моор принял участие в совещании о роли регионов в научном развитии страны

Заседание, где обсуждались, какие роли регионы России играют в научно-технологическом развитии страны, прошло накануне, 22 декабря, под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Помимо главы нашего региона, на совещании присутствовали первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Регионы «тюменской матрёшки» вместе организовали межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. Вице-премьер России подчеркнул, что, реализуя проект по созданию НОЦ, инициируемый Владимиром Путиным, в нашей стране обеспечено 11 тысяч новых высокотехнологичных рабочих вакансий.
Днём ранее директор департамента экономики Тюменской области заявил, что регион успешно завершает финансирование нацпроектов на 2021 год. Реализация намеченных планов сейчас завершена практически на 90%, средний уровень данного показателя по России на 1 декабря составляет 76%. Общий объем экономии бюджетных средств при реализации нацпроектов составил 88,4 млн рублей.
Также в декабре на трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений было принято решение о том, что в течение последующих трёх лет в Тюменскую область из бюджета РФ поступят более 33 млрд рублей.