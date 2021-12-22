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81 школу и более 10 ТРЦ проверили после вчерашней массовой эвакуации в Тюмени

22 декабря 2021, 09:39
Фото: «Наш Город»
21 декабря в областной столице эвакуировали десятки школ и торговых центров из-за сообщений о минировании. Ночью полиция проверяла здания на наличие взрывных устройств — опасных предметов обнаружено не было.
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УМВД

«Днем и в вечерне-ночное время сотрудники полиции и других правоохранительных органов проверяли образовательные учреждения и торговые центры. В результате проверки специалисты не обнаружили предметов, представляющих опасность»,заявили в УМВД по Тюменской области.

Также личный источник пояснил, что правоохранители обследовали 81 школу и более 10 торговых центров.

Напомним, вчера в 13 часов дня поступило сообщение об эвакуации школы № 65. Анонимы дали сигнал, что учреждение заминировано. Вслед за этим детей эвакуировали из десятков школ Тюмени. Руководство школ объясняло ученикам эвакуацию разными причинами — отключение отопления, воды или электричества, технические проблемы, санитарная обработка.

Что случилось: как тюменским школьникам объяснили причины массовой эвакуации
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Губернатор Тюменской области на вчерашней «Прямой линии» пояснил, что полиция уже ищет того, чье сообщение стало причиной самой массовой эвакуации школьников.

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