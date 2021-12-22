81 школу и более 10 ТРЦ проверили после вчерашней массовой эвакуации в Тюмени

«Днем и в вечерне-ночное время сотрудники полиции и других правоохранительных органов проверяли образовательные учреждения и торговые центры. В результате проверки специалисты не обнаружили предметов, представляющих опасность»,заявили в УМВД по Тюменской области.
Также личный источник пояснил, что правоохранители обследовали 81 школу и более 10 торговых центров.
Напомним, вчера в 13 часов дня поступило сообщение об эвакуации школы № 65. Анонимы дали сигнал, что учреждение заминировано. Вслед за этим детей эвакуировали из десятков школ Тюмени. Руководство школ объясняло ученикам эвакуацию разными причинами — отключение отопления, воды или электричества, технические проблемы, санитарная обработка.
Губернатор Тюменской области на вчерашней «Прямой линии» пояснил, что полиция уже ищет того, чье сообщение стало причиной самой массовой эвакуации школьников.