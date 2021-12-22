570 снегоуборочных машин очищают Тюмень от снега

Сейчас на улицах города работают 570 единиц техники — самосвалы, погрузчики, тракторы, лаповые снегопогрузчики и другие виды машин. Спецтранспорт рассредоточен по всей областной столице, больше всего работников именно в центре Тюмени.
Дорожные рабочие выходят на очистку автомобильных дорог и тротуаров ежедневно, уборка происходит круглосуточно. Также очищаются подъезды к социальным объектам, остановкам общественного транспорта.
Водителей призывают не препятствовать уборке снега, паркуя автомобили вдоль обочин. Крупная спецтехника не такая маневренная, как легковые машины, поэтому припаркованный транспорт может помешать.
На портале «Тюмень — наш дом» можно в режиме реального времени отследить, где именно находится снегоуборочная техника. Информация о геолокации передается из 519 автомобилей. Она обновляется каждые 10 секунд.