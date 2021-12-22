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570 снегоуборочных машин очищают Тюмень от снега

22 декабря 2021, 07:39
Фото: «Тюмень – наш дом»
Сегодня в Тюмени ухудшились погодные условия, не переставая валит снег. На улицах города работает снегоуборочная техника, чтобы обеспечить комфортное передвижение пешеходам и водителям.
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Снег

Сейчас на улицах города работают 570 единиц техники — самосвалы, погрузчики, тракторы, лаповые снегопогрузчики и другие виды машин. Спецтранспорт рассредоточен по всей областной столице, больше всего работников именно в центре Тюмени.

Дорожные рабочие выходят на очистку автомобильных дорог и тротуаров ежедневно, уборка происходит круглосуточно. Также очищаются подъезды к социальным объектам, остановкам общественного транспорта.

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Водителей призывают не препятствовать уборке снега, паркуя автомобили вдоль обочин. Крупная спецтехника не такая маневренная, как легковые машины, поэтому припаркованный транспорт может помешать.

На портале «Тюмень — наш дом» можно в режиме реального времени отследить, где именно находится снегоуборочная техника. Информация о геолокации передается из 519 автомобилей. Она обновляется каждые 10 секунд.

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#Новости#Уборка улиц#Зима#Снег#Дороги#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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