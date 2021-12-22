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46 тюменских детей заболели COVID-19 за сутки

22 декабря 2021, 10:11
Фото: 1Mi
По всей России за сутки коронавирусом заболели 25 26 человека. В Тюменской области число выявляемых за 24 часа случаев снижается. На 22 декабря инфекцию подхватили 292 жителя, сообщает оперативный штаб.
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Дети

«За сутки в Тюменской области выявили 292 новых заболевших, из них 46 — дети. За все время пандемии в регионе диагноз подтвердился у 87 559 человек. Зарегистрировано 13 летальных случаев, за весь период скончались 3 263 жителя», — уточнили в оперштабе.

На данный момент под наблюдением медиков еще остаются 33 420 человек. У 28 пациентов коронавирус протекает в тяжелой форме, им потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. 797 пациентов были выписаны по выздоровлению, а за весь период вылечились 72 596 тюменцев.

Вакцинация от коронавируса включена в прививочный календарь Минздрава России
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На сегодняшний день в Тюменской области полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 913 693 человека. На вчерашней «Прямой линии» губернатор региона Александр Моор заявил, что смертельные случаи среди вакцинированных тоже есть, но они не превышают 0,03% от общего числа привитых горожан. В этот небольшой процент входят люди преклонного возраста, тяжелые сопутствующие заболевания или отягощенный анамнез.

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#Новости#Дети#Коронавирус#Тюмень#Анна Доронина#Коронавирус COVID-19
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