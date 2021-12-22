46 тюменских детей заболели COVID-19 за сутки

На сегодняшний день в Тюменской области полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 913 693 человека. На вчерашней «Прямой линии» губернатор региона Александр Моор заявил, что смертельные случаи среди вакцинированных тоже есть, но они не превышают 0,03% от общего числа привитых горожан. В этот небольшой процент входят люди преклонного возраста, тяжелые сопутствующие заболевания или отягощенный анамнез.