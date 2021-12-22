46 тюменских детей заболели COVID-19 за сутки

«За сутки в Тюменской области выявили 292 новых заболевших, из них 46 — дети. За все время пандемии в регионе диагноз подтвердился у 87 559 человек. Зарегистрировано 13 летальных случаев, за весь период скончались 3 263 жителя», — уточнили в оперштабе.
На данный момент под наблюдением медиков еще остаются 33 420 человек. У 28 пациентов коронавирус протекает в тяжелой форме, им потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. 797 пациентов были выписаны по выздоровлению, а за весь период вылечились 72 596 тюменцев.
На сегодняшний день в Тюменской области полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 913 693 человека. На вчерашней «Прямой линии» губернатор региона Александр Моор заявил, что смертельные случаи среди вакцинированных тоже есть, но они не превышают 0,03% от общего числа привитых горожан. В этот небольшой процент входят люди преклонного возраста, тяжелые сопутствующие заболевания или отягощенный анамнез.