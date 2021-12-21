Вакцинация от коронавируса включена в прививочный календарь Минздрава России

Министерство здравоохранения добавило в календарь прививок вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.
Официальный приказ, подписанный руководителем ведомства Михаилом Мурашко, появился на сайте правовой информации.
В документе сообщается:
«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2».
Напомним, прививку от COVID-19 в первую очередь рекомендуют сделать пожилым людям, а так же тем, у кого имеются хронические заболевания.
Отметим, что в Тюменской области в начале 2022 года начнется вакцинация подростков. Вакцина рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Однако принять решение о вакцинации ребенок до 15 лет самостоятельно не сможет, за него должны будут подписать соглашение родители.
А вот с 15-летнего возраста подросток принимает решение сам. Сейчас в регионе идет сбор подписей с родителей и детей, чтобы понять, сколько необходимо завести препарата. К слову, вакцинация будет добровольной.