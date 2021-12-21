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Вакцинация от коронавируса включена в прививочный календарь Минздрава России

21 декабря 2021, 03:38
Фото: 1Mi
Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также прививок по эпидемическим показаниям. В него вошла и вакцинация против COVID-19 под номером 29. Документ подписан министром Михаилом Мурашко еще 6 декабря 2021 года, но зарегистрирован и опубликован 20 декабря.

Министерство здравоохранения добавило в календарь прививок вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Полный текст календаря прививок России можно скачать здесь.

Официальный приказ, подписанный руководителем ведомства Михаилом Мурашко, появился на сайте правовой информации.

В документе сообщается:

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2».

Напомним, прививку от COVID-19 в первую очередь рекомендуют сделать пожилым людям, а так же тем, у кого имеются хронические заболевания.

Отметим, что в Тюменской области в начале 2022 года начнется вакцинация подростков. Вакцина рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Однако принять решение о вакцинации ребенок до 15 лет самостоятельно не сможет, за него должны будут подписать соглашение родители.

А вот с 15-летнего возраста подросток принимает решение сам. Сейчас в регионе идет сбор подписей с родителей и детей, чтобы понять, сколько необходимо завести препарата. К слову, вакцинация будет добровольной.

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