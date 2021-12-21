Вакцинация от коронавируса включена в прививочный календарь Минздрава России

Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также прививок по эпидемическим показаниям. В него вошла и вакцинация против COVID-19 под номером 29. Документ подписан министром Михаилом Мурашко еще 6 декабря 2021 года, но зарегистрирован и опубликован 20 декабря.

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