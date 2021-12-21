В Тюменских школах массовая эвакуация

В Тюмени сегодня массово эвакуируют учеников различных школ. Сначала эвакуировали второй корпус 65 школы, затем список пополнился еще несколькими учебными заведениями.
На текущий момент об эвакуации сообщается в школах 49/2, 94, 15, 27/1, 81, 67, 88 корп.1, 48 к1, 9, 48 к2, 30,
Предварительная причина эвакуации — звонок о минировании. Росгвардия и полиция пока ситуацию не комментируют. В самих же школах при звонке корреспондента «Нашего города» ответили, что сейчас никто не готов к разговору и лучше позвонить попозже.