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В Тюменских школах массовая эвакуация

21 декабря 2021, 08:55
Фото: «Наш город»
В Тюмени сегодня массово эвакуируют школьников. Тревожные сообщения приходят из разных учебных заведений.
Сюжет
Полиция

В Тюмени сегодня массово эвакуируют учеников различных школ. Сначала эвакуировали второй корпус 65 школы, затем список пополнился еще несколькими учебными заведениями.

На текущий момент об эвакуации сообщается в школах 49/2, 94, 15, 27/1, 81, 67, 88 корп.1, 48 к1, 9, 48 к2, 30,

Предварительная причина эвакуации — звонок о минировании. Росгвардия и полиция пока ситуацию не комментируют. В самих же школах при звонке корреспондента «Нашего города» ответили, что сейчас никто не готов к разговору и лучше позвонить попозже.

#Новости#Полиция#Росгвардия#Тюмень#Сотрудники МЧС#Ученики#МЧС#Школьники#Эвакуация#Екатерина Байкалова#Происшествия
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