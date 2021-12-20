За 21 млн рублей компания Владимира Шевчика выкупила исторический особняк в Тюмени

Аукцион по продаже дома Яши Шайчика объявила компания ДОМ.РФ. Самую высокую цену в 21 млн 300 тысяч рублей предложил участник аукциона ООО «Сибинтел-Холдинг». Эта фирма принадлежит Владимиру Шевчику, политику и бизнесмену, который вошел в ТОП-100 богатых людей Тюменской области 2021 года.
В аукционе за этот особняк участвовали 5 компаний — ИП Спехов Константин Валерьевич, ООО АТП «Отечество», ООО «ДК «СмартСтройСити», ООО «Меганефть» и «Сибинтел-Холдинг». За победу боролись три последних организации. Начальная цена равнялась 19 217 000 рублей.
Компания «Меганефть» предложила 19,5 миллионов рублей. Ею руководит депутат гордумы Алексей Рагозин. На втором месте оказалась ООО «ДК «СмартСтройСити» под руководством Натальи Кадулиной — за дом Яши Шайчика они предложили 21 млн рублей. На 200 тысяч рублей больше предложила компания Шевчика «Сибинтел-Холдинг», после чего стала победителем.
Дом на улице Ленина, 47 в центре Тюмени был построен купцом Янкелем Шайчиком. В последние годы в здании, являющемся памятником истории, располагались офисы. Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия уточнил, что дом в удовлетворительном состоянии. Новому владельцу необходимо будет содержать его в хорошем виде.