За 21 млн рублей компания Владимира Шевчика выкупила исторический особняк в Тюмени

Дом на улице Ленина, 47 в центре Тюмени был построен купцом Янкелем Шайчиком. В последние годы в здании, являющемся памятником истории, располагались офисы. Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия уточнил, что дом в удовлетворительном состоянии. Новому владельцу необходимо будет содержать его в хорошем виде.