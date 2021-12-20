nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За 21 млн рублей компания Владимира Шевчика выкупила исторический особняк в Тюмени

20 декабря 2021, 07:01
Фото: 2gis.ru
Дом на Ленина, 47.
Дом Яши Шайчика в Тюмени — один из самых красивых купеческих особняков, расположенный на ул. Ленина, 47. Это здание перешло в частное владение к фирме Владимира Шевчика «Сибинтел холдинг». За него отдали более 21 миллиона рублей, сообщает «Деловой квартал».

Аукцион по продаже дома Яши Шайчика объявила компания ДОМ.РФ. Самую высокую цену в 21 млн 300 тысяч рублей предложил участник аукциона ООО «Сибинтел-Холдинг». Эта фирма принадлежит Владимиру Шевчику, политику и бизнесмену, который вошел в ТОП-100 богатых людей Тюменской области 2021 года.

В аукционе за этот особняк участвовали 5 компаний — ИП Спехов Константин Валерьевич, ООО АТП «Отечество», ООО «ДК «СмартСтройСити», ООО «Меганефть» и «Сибинтел-Холдинг». За победу боролись три последних организации. Начальная цена равнялась 19 217 000 рублей.

Тюменский термальный курорт «ЛетоЛето» Владимира Шевчика избежал введения QR-кодов
Узнать подробнее

Компания «Меганефть» предложила 19,5 миллионов рублей. Ею руководит депутат гордумы Алексей Рагозин. На втором месте оказалась ООО «ДК «СмартСтройСити» под руководством Натальи Кадулиной — за дом Яши Шайчика они предложили 21 млн рублей. На 200 тысяч рублей больше предложила компания Шевчика «Сибинтел-Холдинг», после чего стала победителем.

Дом на улице Ленина, 47 в центре Тюмени был построен купцом Янкелем Шайчиком. В последние годы в здании, являющемся памятником истории, располагались офисы. Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия уточнил, что дом в удовлетворительном состоянии. Новому владельцу необходимо будет содержать его в хорошем виде.

Материалы по теме
В Тюмени ресторан Урарту продают за 200 млн рублей, но из-за QR-кодов желающих малоВ Тюмени продают квартиру с самым эклектичным дизайном всего за 11 миллионов рублейПервый этаж офисного здания продают в деловом центре Тюмени за 185 млн рублей
#Новости#Недвижимость#Владимир Шевчик#Исторические памятники#Тюмень#Анна Доронина#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25