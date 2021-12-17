В рейтинге качества жизни в регионах Тюменская область занимает второе место

Региона были оценены по десяти категориям: медицина, образование, жильё и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, госуслуги и сервисы, а также соцзащита и возможности для работы и открытия своего дела.
«В лидеры нашего рейтинга вышли субъекты РФ, где региональное правительство принимает взвешенные и продуманные решения», — прокомментировала Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ.
Тюменская область идёт сразу после столицы России. На третьем месте ещё один регион «тюменской матрёшки» — ХМАО-Югра. Ямало-Ненецкий АО также вошёл в первую десятку и оказался на шестом месте. Культурная столица заняла четвёртое место.
Также в топ-10 вошли Республика Татарстан, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область.
Также буквально день назад стало известно о том, что Тюменская область вошла в первую пятёрку рейтинга по прозрачности закупок. Среди 85 субъектов России она заняла четвёртое место.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область также в голосовании АСИ заняла второе место в конкурсе креативных общественных пространств. В связи с этим организаторы проведут выездную неделю RCL.