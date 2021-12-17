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В рейтинге качества жизни в регионах Тюменская область занимает второе место

17 декабря 2021, 06:04
Фото: 1Mi
В рейтинге качества жизни в регионах Тюменская область занимает второе мест
Эксперты Агентства стратегических инициатив провели опрос среди 42 тысячи человек во всех субъектах РФ и составили рейтинг качества жизни в регионах, где Тюменская область заняла второе место, рассказали в официальном сообществе региона в социальных сетях.
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Тюмень

Региона были оценены по десяти категориям: медицина, образование, жильё и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, госуслуги и сервисы, а также соцзащита и возможности для работы и открытия своего дела.

Тюменская область вошла в первую пятёрку рейтинга по прозрачности закупок
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«В лидеры нашего рейтинга вышли субъекты РФ, где региональное правительство принимает взвешенные и продуманные решения», — прокомментировала Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ.

Тюменская область идёт сразу после столицы России. На третьем месте ещё один регион «тюменской матрёшки» — ХМАО-Югра. Ямало-Ненецкий АО также вошёл в первую десятку и оказался на шестом месте. Культурная столица заняла четвёртое место.

Также в топ-10 вошли Республика Татарстан, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область.

Также буквально день назад стало известно о том, что Тюменская область вошла в первую пятёрку рейтинга по прозрачности закупок. Среди 85 субъектов России она заняла четвёртое место.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область также в голосовании АСИ заняла второе место в конкурсе креативных общественных пространств. В связи с этим организаторы проведут выездную неделю RCL.

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#Новости#Рейтинги#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
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