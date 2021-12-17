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Беременная тюменская спортсменка записала обращение к губернатору с просьбой о помощи

17 декабря 2021, 03:30
Фото: Инстаграм Айгуль Куценко
Беременная тюменская спортсменка записала обращение к губернатору
Почти сутки назад мастер спорта по дзюдо и самбо, обладательница медалей, тюменка Айгуль Куценко, записала видео, где обратилась к главе региона Александру Моору, описав трудную ситуацию, в которую попала в связи с беременностью.
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Тюмень

Из-за того, что девушка не может устроиться на работу тренером, а трудовой договор закончится через 2,5 месяца после родов, она может остаться без жилья.

«Ежегодно в течение прошедших десяти лет я приносила Тюменской области медали с первенств и Чемпионатов России, и крупных международных соревнований. Весь этот период входила в состав сборной команды нашей страны! Но сейчас, когда мне пришлось приостановить спортивную карьеру, чтобы стать мамой, мне не удалось устроиться тренером по дзюдо в моём родном городе Тюмень. Из-за этого я буду вынуждена продать квартиру и вернуть субсидию на улучшение жилищных условий», — написала на своей странице в Инстаграм спортсменка.

Многие подписчики и комментаторы поддержали девушку и, буквально, через несколько часов она ответила, что на её проблему обратили внимание власти и поблагодарила всех неравнодушных.

«Спасибо большое всем, что создали большой общественный резонанс. Мне продлили трудовой договор по окончанию отпуска по уходу за ребёнком», — рассказала Айгуль.

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