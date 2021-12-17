Беременная тюменская спортсменка записала обращение к губернатору с просьбой о помощи

«Ежегодно в течение прошедших десяти лет я приносила Тюменской области медали с первенств и Чемпионатов России, и крупных международных соревнований. Весь этот период входила в состав сборной команды нашей страны! Но сейчас, когда мне пришлось приостановить спортивную карьеру, чтобы стать мамой, мне не удалось устроиться тренером по дзюдо в моём родном городе Тюмень. Из-за этого я буду вынуждена продать квартиру и вернуть субсидию на улучшение жилищных условий», — написала на своей странице в Инстаграм спортсменка.