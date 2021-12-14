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В 2022 году в Тюмени будет благоустроено два сквера и три зелёных уголка

14 декабря 2021, 09:37
Фото: 1Mi
В 2022 году в Тюмени будет благоустроено пять зелёных уголков
В следующем году будет благоустроено пять зелёных уголков в областном центре, рассказали в городской администрации.

Выбрать, какие территории будут благоустроены и озеленены, можно было в начале текущего года — в период с 11 по 20 января.

«Будущий год в плане благоустройства предстоит быть ответственным и интересным. Тюменцы оценят обновлённые скверы и зелёные уголки, которые выбирали сами», — прокомментировал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

По результатам голосования в областном центре будут благоустроены два сквера — Пограничников и Юристов, а также озеленены зоны, расположенные на улице Малышева у домов № 22–24, на Линейной рядом со зданиями № 15–17 и на улице 70 лет Октября в районе домов № 14а, 12, 14, 16, 18а.

Руководитель управы ЛАО Александр Ильин добавил, что для общественных пространств уже разработана и принята проектная документация, а также подписаны договоры на работы с подрядчиками.

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#Новости#Общество#Парки и скверы#Благоустройство#Тюмень#Дарья Гасникова
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