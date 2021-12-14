В 2022 году в Тюмени будет благоустроено два сквера и три зелёных уголка

По результатам голосования в областном центре будут благоустроены два сквера — Пограничников и Юристов, а также озеленены зоны, расположенные на улице Малышева у домов № 22–24, на Линейной рядом со зданиями № 15–17 и на улице 70 лет Октября в районе домов № 14а, 12, 14, 16, 18а.