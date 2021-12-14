nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Умерли 20 человек с коронавирусом в Тюменской области

14 декабря 2021, 08:49
Фото: 1Mi
Умерли 20 человек с коронавирусом в Тюменской области
За прошедшие 24 часа в Тюменской области зарегистрировано 20 смертей от коронавируса, рассказали в оперативном штабе.

В общей сложности за этот же период в России от инфекции скончались 1 145 человек, включая 8 пациентов с COVID-19 в Югре и 4 инфицированных на Ямале.

В Тюменской области за сутки от коронавируса умерло 22 человека
Узнать подробнее

«На сегодняшний день, 14 декабря, в 85 регионах страны зафиксировано 28 343 подтверждённых случаев ковида. В том числе выявлено 1 864 заболевших, то есть 6,6%, которые переносят инфекцию без клинических проявлений», — рассказали в оперштабе.

В частности, в Тюменском регионе коронавирсуом заразились 302 местных жителя, ХМАО — 202 жителя округа, в ЯНАО — 122 горожанина.

За сутки в нашей стране выздоровели и вернулись домой 34 084 россиянина. В Тюменской области из моногоспиталей выписались 436 бывших пациентов, в Ханты-Мансийске 252 поправившихся жителя возвратились к семье, в Ямало-Ненецком АО 157 местных здоровыми отправились домой.

Материалы по теме
От коронавируса за сутки скончались 12 человек в Тюменской областиЗа сутки скончались 26 пациентов с COVID-19 в Тюменской областиЗа сутки в Тюменской области от коронавируса скончались 31 человек
#Новости#Общество#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25