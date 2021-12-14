Умерли 20 человек с коронавирусом в Тюменской области

В общей сложности за этот же период в России от инфекции скончались 1 145 человек, включая 8 пациентов с COVID-19 в Югре и 4 инфицированных на Ямале.
«На сегодняшний день, 14 декабря, в 85 регионах страны зафиксировано 28 343 подтверждённых случаев ковида. В том числе выявлено 1 864 заболевших, то есть 6,6%, которые переносят инфекцию без клинических проявлений», — рассказали в оперштабе.
В частности, в Тюменском регионе коронавирсуом заразились 302 местных жителя, ХМАО — 202 жителя округа, в ЯНАО — 122 горожанина.
За сутки в нашей стране выздоровели и вернулись домой 34 084 россиянина. В Тюменской области из моногоспиталей выписались 436 бывших пациентов, в Ханты-Мансийске 252 поправившихся жителя возвратились к семье, в Ямало-Ненецком АО 157 местных здоровыми отправились домой.