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В Тюменской области за сутки от коронавируса умерло 22 человека

12 декабря 2021, 10:28
Фото: 1Mi
Согласно данным оперативного штаба на 12 декабря 2021 года, в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 303 человека. Скончались 22 человека. Успешно прошли лечение — 412 человек.

Сводка по соседствующим регионам:

Ханты-Мансийский автономный округ:

11 смертей;

201 заболевший;

258 выздоровело.

Ямало-Ненецкий автономный округ:

1 человек умер;

123 заболели;

95 выздоровело.

За весь период пандемии в России умерло 289 483 человека.

В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 10 016 896 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За все время наблюдений выздоровело 8 741 355 человек.

Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.

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