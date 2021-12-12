В Тюменской области за сутки от коронавируса умерло 22 человека

Сводка по соседствующим регионам:
Ханты-Мансийский автономный округ:
— 11 смертей;
— 201 заболевший;
— 258 выздоровело.
Ямало-Ненецкий автономный округ:
— 1 человек умер;
— 123 заболели;
— 95 выздоровело.
За весь период пандемии в России умерло 289 483 человека.
В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 10 016 896 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За все время наблюдений выздоровело 8 741 355 человек.
Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.