В Ростуризме оценили тюменский туристический бренд

«Поздравляю коллег из Тюменской области с прекрасной интеграцией туристического бренда @visittyumen!!! Уже завтра в Тюмени состоится первая премьера новогоднего фильма Ёлки, в котором большая новелла посвящена открытию тюменского термального сезона!», — пишет руководитель Ростуризма.
Зарина Догузова поделилась самыми туристическими местами Тюменской области. Среди них оказались: термальные курорты, белокаменный кремль, тематический парк «Тобол», термальный курорт «ЛетоЛето», Музей Наместника и другие.
Также она посоветовала гостям региона попробовать сибирскую кухню и отправиться на зимнюю рыбалку на озеро Андреевское.