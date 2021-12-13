В Ростуризме оценили тюменский туристический бренд

«Поздравляю коллег из Тюменской области с прекрасной интеграцией туристического бренда @visittyumen!!! Уже завтра в Тюмени состоится первая премьера новогоднего фильма Ёлки, в котором большая новелла посвящена открытию тюменского термального сезона!», — пишет руководитель Ростуризма.