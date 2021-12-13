nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростуризме оценили тюменский туристический бренд

13 декабря 2021, 11:31
Фото: instagram/doguzova_zv
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова опубликовала пост в своем личном Instagram, где поздравила тюменцев Visit Tyumen с успешным продвижением.
Сюжет
Туризм

«Поздравляю коллег из Тюменской области с прекрасной интеграцией туристического бренда @visittyumen!!! Уже завтра в Тюмени состоится первая премьера новогоднего фильма Ёлки, в котором большая новелла посвящена открытию тюменского термального сезона!», — пишет руководитель Ростуризма.

Зарина Догузова поделилась самыми туристическими местами Тюменской области. Среди них оказались: термальные курорты, белокаменный кремль, тематический парк «Тобол», термальный курорт «ЛетоЛето», Музей Наместника и другие.

Также она посоветовала гостям региона попробовать сибирскую кухню и отправиться на зимнюю рыбалку на озеро Андреевское.

Материалы по теме
В тюменском ЦУМе открывается центр Visit TyumenАлександр Моор и глава Ростуризма Зарина Догузова работают в ТобольскеРуководитель Ростуризма считает, что в Тюменской области стоит развивать туризм
#Новости#Брендинг#Туризм#Премьера#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25