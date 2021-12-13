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После скандала директору тюменского центра занятости сделали выговор

13 декабря 2021, 07:37
Фото: 1Mi
После скандала директору тюменского центра занятости сделали выговор
Директор центра занятости Тюмени Оксана Астафьева получила выговор после того, как стало известно о её эмоциональной манере общения с сотрудниками, пишет РБК Тюмень.
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Тюмень

Работники Центра жаловались на грубость со стороны начальства и требования оставаться после окончания рабочего дня. По их словам, руководитель в общении с подчинёнными использовала нецензурную лексику и часто повышала голос. В результате начались массовые увольнения.

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В прошлом месяце в местных пабликах появилась запись, где предположительно Оксана Астафьева во время планёрки отчитывает своих служащих, не стесняясь в выражениях. Ранее работавшие и до сих пор действующие работники в комментариях к записи подтвердили, что директор, помимо услышанного отношения, заставляет их работать сверхурочно, из-за чего подчинённые уходили даже после 10-летней службы.

После служебной проверки, которую провели представители регионального департамента труда и занятости, руководителю Центра был объявлен выговор.

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