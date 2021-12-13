После скандала директору тюменского центра занятости сделали выговор

В прошлом месяце в местных пабликах появилась запись, где предположительно Оксана Астафьева во время планёрки отчитывает своих служащих, не стесняясь в выражениях. Ранее работавшие и до сих пор действующие работники в комментариях к записи подтвердили, что директор, помимо услышанного отношения, заставляет их работать сверхурочно, из-за чего подчинённые уходили даже после 10-летней службы.