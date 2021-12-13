«Единая Россия» защищает права граждан при рассмотрении законопроекта о QR-кодах

По словам Татьяны Голиковой, россиянам, имеющим положительные ПЦР после первого января, предложат пройти тест. Антитела не будут мерить по количеству. Люди станут лишь давать ответ “да” или “нет”. Эти сведения будут соотноситься с информацией базы положительных тестов. При совпадении гражданам будут выдавать документ со сроком действия один год. Россияне, не сдававшие тесты, не получавшие диагноз, но знающие, что у них есть антитела, смогут сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему Министерства здравоохранения и на “Госуслуги”. Им оформят документ о перенесенной болезни сроком на полгода.