«Единая Россия» защищает права граждан при рассмотрении законопроекта о QR-кодах

Единороссы выступили в защиту граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией бессимптомно. Им позволят получить медицинские сертификаты о перенесенной болезни при наличии антител.
По словам Татьяны Голиковой, россиянам, имеющим положительные ПЦР после первого января, предложат пройти тест. Антитела не будут мерить по количеству. Люди станут лишь давать ответ “да” или “нет”. Эти сведения будут соотноситься с информацией базы положительных тестов. При совпадении гражданам будут выдавать документ со сроком действия один год. Россияне, не сдававшие тесты, не получавшие диагноз, но знающие, что у них есть антитела, смогут сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему Министерства здравоохранения и на “Госуслуги”. Им оформят документ о перенесенной болезни сроком на полгода.
Кроме того, партия предлагает конкретизировать список оснований для медицинского отвода от вакцинации от коронавируса. Вице-премьер заявила, что обновленный перечень представят уже в этом месяце. Далее его утвердят и доведут до всех медицинских учреждений, например тех, где проходит вакцинация.
Представители «Единой России» считают необходимым ввести дополнительные меры защиты граждан при проведении массовых мероприятий. Они предусматривают проведение ПЦР-тестирования для лиц с медотводом от прививки.
Также привитые зарубежными вакцинами россияне смогут оформить сертификаты на шесть месяцев при наличии антител, которые подтверждены соответствующим тестированием. Голикова рассказала о переговорах с другими государствами о взаимном признании сертификатов.
Как сообщается на сайте ER.ru, по итогам встречи глава думской фракции единороссов Владимир Васильев заверил, что после глубокой доработки проекта закона о QR-кодах в общественных местах политическое объединение его поддержит.
Вместе с тем по предложению партии законопроект об использовании QR-кодов на транспорте не станут рассматривать. В ближайшее время совет Думы примет такое решение.