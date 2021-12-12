nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Произошло смертельное ДТП на трассе Тюмень — Курган

12 декабря 2021, 11:47
Фото: ГИБДД Тюменской области
Происшествие случилось 12 декабря. По предварительным данным ГИБДД по Тюменской области, автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» подрезал «Toyota Land Cruiser Prado» белого цвета. Далее водитель «Prado» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Ему навстречу в этот момент двигался автомобиль «Volvo XC60», с которым и произошло фатальное столкновение.

Оба водителя, управлявшие транспортными средствами, получили различные травмы. Девушка 1989 года рождения (пассажирка «Volvo») погибла.

Сейчас на данном участке автотрассы (184 километр) работают сотрудники регионального отделения ГИБДД. Все детали произошедшего будут известны после расследования.

Автоинспекторы призывают водителей быть крайне осторожными на дорогах и грамотно подбирать скоростной режим в условиях переменчивой погоды.

Материалы по теме
Погиб водитель и пострадал пассажир в массовом ДТП на трассе Тюмень — ХМАО2 человек пострадали в жестком ДТП на автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск
#Новости#Инспекторы гибдд#ГИБДД#ДТП#Жертвы ДТП#Максим Кондратов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25