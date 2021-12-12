Произошло смертельное ДТП на трассе Тюмень — Курган

Происшествие случилось 12 декабря. По предварительным данным ГИБДД по Тюменской области, автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» подрезал «Toyota Land Cruiser Prado» белого цвета. Далее водитель «Prado» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Ему навстречу в этот момент двигался автомобиль «Volvo XC60», с которым и произошло фатальное столкновение. Оба водителя, управлявшие транспортными средствами, получили различные травмы. Девушка 1989 года рождения (пассажирка «Volvo») погибла. Сейчас на данном участке автотрассы (184 километр) работают сотрудники регионального отделения ГИБДД. Все детали произошедшего будут известны после расследования. Автоинспекторы призывают водителей быть крайне осторожными на дорогах и грамотно подбирать скоростной режим в условиях переменчивой погоды. Материалы по теме Погиб водитель и пострадал пассажир в массовом ДТП на трассе Тюмень — ХМАО 2 человек пострадали в жестком ДТП на автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск