В Тюменской области за сутки от коронавируса умерло 19 человек

Сводка по соседствующим регионам:
Ханты-Мансийский автономный округ:
— 12 смертей;
— 204 заболевших;
— 257 выздоровело.
Ямало-Ненецкий автономный округ:
— 5 человек умерло;
— 126 заболели;
— 125 выздоровело.
За весь период пандемии в России умерло 288 351 человек.
В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 9 986 967 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За все время наблюдений выздоровело 8 709 964 человека.
Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.