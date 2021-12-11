В Тюменской области за сутки от коронавируса умерло 19 человек

Согласно данным оперативного штаба на 11 декабря 2021 года, в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 305 человек. Скончались 19 человек. Успешно прошли лечение — 398 человек.

Сводка по соседствующим регионам: Ханты-Мансийский автономный округ: — 12 смертей; — 204 заболевших; — 257 выздоровело. Ямало-Ненецкий автономный округ: — 5 человек умерло; — 126 заболели; — 125 выздоровело. За весь период пандемии в России умерло 288 351 человек. В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 9 986 967 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. За все время наблюдений выздоровело 8 709 964 человека. Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.