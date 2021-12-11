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В Тюменской области за сутки от коронавируса умерло 19 человек

11 декабря 2021, 09:35
Фото: 1Mi
Согласно данным оперативного штаба на 11 декабря 2021 года, в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 305 человек. Скончались 19 человек. Успешно прошли лечение — 398 человек.

Сводка по соседствующим регионам:

Ханты-Мансийский автономный округ:

12 смертей;

204 заболевших;

257 выздоровело.

Ямало-Ненецкий автономный округ:

5 человек умерло;

126 заболели;

125 выздоровело.

За весь период пандемии в России умерло 288 351 человек.

В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 9 986 967 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За все время наблюдений выздоровело 8 709 964 человека.

Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.

#Новости#Максим Кондратов#Коронавирус COVID-19
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