Ковидная вечеринка на тысячу человек в Тюмени может обернуться серьезными проблемами

Законодательство также вполне однобоко интерпретирует подобные нарушения.
Как известно, в Тюменской области (и в большинстве регионов России) сейчас введены режимы повышенной готовности. Подобный режим налагает определенные ограничения на проведение массовых мероприятий.
По данным Роспотребнадзора, если будет нанесен вред здоровью людей (кто-то заразится, к примеру), то могут наступить следующие санкции:
«Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, то индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней»
Собрание более 50 человек в одном месте уже считается массовым мероприятием.
Светлана опубликовала у себя в социальных сетях ряд опровержений о численности мероприятия. Она сообщила, что в заведении присутствовало не более 270 человек и все они имели QR-коды. Стоит напомнить, что QR-коды начнут свою активную работу только с 24 декабря.