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Ковидная вечеринка на тысячу человек в Тюмени может обернуться серьезными проблемами

11 декабря 2021, 11:34
Вчера вечером ИП Светлана Захарова устроила вечеринку в Bullwar Bar, на которой никак не соблюдались требования эпидемиологической обстановки, действующей сейчас в регионе. Светлана сообщала о 1000 гостей, которые посетили данное мероприятие. Но многие жители оказались не в восторге от проведения подобных праздников.

Законодательство также вполне однобоко интерпретирует подобные нарушения.

Как известно, в Тюменской области (и в большинстве регионов России) сейчас введены режимы повышенной готовности. Подобный режим налагает определенные ограничения на проведение массовых мероприятий.

По данным Роспотребнадзора, если будет нанесен вред здоровью людей (кто-то заразится, к примеру), то могут наступить следующие санкции:

«Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, то индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней»

Собрание более 50 человек в одном месте уже считается массовым мероприятием.

Светлана опубликовала у себя в социальных сетях ряд опровержений о численности мероприятия. Она сообщила, что в заведении присутствовало не более 270 человек и все они имели QR-коды. Стоит напомнить, что QR-коды начнут свою активную работу только с 24 декабря.

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#Максим Кондратов#Видео
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