Ковидная вечеринка на тысячу человек в Тюмени может обернуться серьезными проблемами

Светлана опубликовала у себя в социальных сетях ряд опровержений о численности мероприятия. Она сообщила, что в заведении присутствовало не более 270 человек и все они имели QR-коды. Стоит напомнить, что QR-коды начнут свою активную работу только с 24 декабря.