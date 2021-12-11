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2 человек пострадали в жестком ДТП на автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск

11 декабря 2021, 12:48
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
По предварительной информации ГИБДД по Тюменской области, водитель лесовоза «КрАЗ» совершал разворот на 129-м километре трассы Р-404. Водитель «Renault Duster» не смог своевременно затормозить из-за высокой скорости и столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля.

2 человека, которые ехали в «Renault», госпитализированы с различными травмами в ближайшее медицинское учреждение.

Трасса временно была перекрыта из-за стоящего поперек трассы грузовика. Движение регулировалось двумя нарядами ДПС по обочине. В данный момент дорогу освободили и движение вернулось в нормальный режим.

Сегодня мы сообщали о том, что региональное ГИБДД усилит контроль на данной трассе из-за высокой аварийности. Данное мероприятие произойдет в преддверии новогодних праздников.

Сотрудники автоинспекции призывают всех автовладельцев придерживаться безопасного скоростного режима и быть внимательными на дорогах.

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#Новости#ГИБДД#ДТП#Жертвы ДТП#Максим Кондратов#Происшествия
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