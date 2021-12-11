2 человек пострадали в жестком ДТП на автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск

2 человека, которые ехали в «Renault», госпитализированы с различными травмами в ближайшее медицинское учреждение.
Трасса временно была перекрыта из-за стоящего поперек трассы грузовика. Движение регулировалось двумя нарядами ДПС по обочине. В данный момент дорогу освободили и движение вернулось в нормальный режим.
Сегодня мы сообщали о том, что региональное ГИБДД усилит контроль на данной трассе из-за высокой аварийности. Данное мероприятие произойдет в преддверии новогодних праздников.
Сотрудники автоинспекции призывают всех автовладельцев придерживаться безопасного скоростного режима и быть внимательными на дорогах.