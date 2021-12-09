Из-за пожара прокуратура Тюмени проверит права жильцов на переселение из ветхого дома

Из-за ночного пожара в жилом доме № 2, расположенном на улице Изумрудной в областном центре, где погибли четыре взрослых, тюменские прокуроры проверят соблюдения прав жильцов при переселении из аварийного жилищного фонда, так как дом находился в соответствующей программе, сообщили в ведомстве.

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