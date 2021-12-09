Из-за пожара прокуратура Тюмени проверит права жильцов на переселение из ветхого дома

Трагедия произошла в 2 часа 48 минут в двухэтажном доме с 8 квартирами. Огонь уничтожил квартиру площадью 60 кв. м. После пожара были обнаружены тела четверых человек. Полицейские устанавливают личности погибших. Дознаватели выясняют причину возгорания.
«Сгоревшему зданию более 60 лет. Оно входит в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. На месте пожара побывал прокурор городского Ленинского округа Алексей Андриянов», — уточнили в прокуратуре.
В связи с произошедшим будут проверены соблюдения прав жильцов во время переселении из ветхого здания, включая обеспечение контроля за ограничением доступа посторонних лиц на территории расселённых домов.