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Из-за пожара прокуратура Тюмени проверит права жильцов на переселение из ветхого дома

9 декабря 2021, 08:17
Фото: 1Mi
Из-за пожара прокуратура Тюмени проверит права жильцов
Из-за ночного пожара в жилом доме № 2, расположенном на улице Изумрудной в областном центре, где погибли четыре взрослых, тюменские прокуроры проверят соблюдения прав жильцов при переселении из аварийного жилищного фонда, так как дом находился в соответствующей программе, сообщили в ведомстве.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла в 2 часа 48 минут в двухэтажном доме с 8 квартирами. Огонь уничтожил квартиру площадью 60 кв. м. После пожара были обнаружены тела четверых человек. Полицейские устанавливают личности погибших. Дознаватели выясняют причину возгорания.

«Сгоревшему зданию более 60 лет. Оно входит в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. На месте пожара побывал прокурор городского Ленинского округа Алексей Андриянов», — уточнили в прокуратуре.

В связи с произошедшим будут проверены соблюдения прав жильцов во время переселении из ветхого здания, включая обеспечение контроля за ограничением доступа посторонних лиц на территории расселённых домов.

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#Новости#Пожар#Происшествия#Проверки#Прокуратура#Тюмень#Дарья Гасникова
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