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TikTok ворвался в тройку самых популярных соцсетей у тюменцев

8 декабря 2021, 10:09
Фото: предоставлено МегаФоном
TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей у тюменцев, обогнав Одноклассники. Первое место у жителей нефтегазовой столицы занимает ВКонтакте, второе — Instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.
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Тюмень

За год совокупный объем трафика, приходящейся на эти ресурсы, удвоился. На долю ВКонтакте у жителей региона приходится 34%, далее следуют Instagram и TikTok, занимающие 32% и 24% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok — в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности небольших видеороликов. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у ВКонтакте — ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok — 35%.

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