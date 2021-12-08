TikTok ворвался в тройку самых популярных соцсетей у тюменцев

За год совокупный объем трафика, приходящейся на эти ресурсы, удвоился. На долю ВКонтакте у жителей региона приходится 34%, далее следуют Instagram и TikTok, занимающие 32% и 24% соответственно.
Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok — в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности небольших видеороликов. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.
По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.
Самая активная аудитория у ВКонтакте — ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok — 35%.