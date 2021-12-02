Тюменцы стали чаще покупать устройства для «умного дома»

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.
«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для „умного дома“ до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для „умного дома“ еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.
Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж — 71%.
В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей почти 11%. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились на 54%. В этих категориях тюменцы чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой — Яндекс YNDX-0007W.
За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» составила 4 806 рублей. Жители региона предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 65% продаж, против 35% в интернет-магазине.